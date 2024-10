Review Huawei Watch GT5 Pro: robuuste & stijlvolle premium smartwatch

Huawei presenteerde vorige maand vanuit Barcelona een vernieuwde line-up aan smartwatches en andere devices. Het vlaggenschip, zeker voor de Europese markt, is de Huawei Watch GT5 Pro. Een premium smartwatch die opvalt door zijn stijlvolle ontwerp.

Stijlvolle premium smartwatch

De Huawei Watch GT5 Pro is een premium smartwatch die opvalt door zijn stijlvolle maar ook robuuste ontwerp. De combinatie van een titanium of keramische behuizing en een saffierglas display zorgt voor een stijlvolle en tevens duurzame afwerking. Combineer je dat met de geavanceerde gezondheids- en activiteiten-tracking en dat maakt de GT5 Pro uitermate geschikt voor heel veel verschillende sportieve activiteiten (indoor en outdoor). Maar even wisselen van bandje en je hebt een stijlvol horloge prima geschikt voor meer formele gelegenheden.

De combinatie van stijl en functionaliteit is dan ook duidelijk zichtbaar in de GT5 Pro. Het horloge heeft een waterdichtheid van 5 ATM, wat het geschikt maakt voor ondermeer zwemmen, duiken of andere watergerelateerde activiteiten. En de robuuste bouw garandeert dat het horloge bestand is tegen schokken, krassen en andere slijtage die dagelijks gebruik met zich mee kan brengen.

Wat gezondheid betreft, blinkt de GT5 Pro uit dankzij het TruSense-systeem, dat nauwkeurige metingen levert voor ondermeer hartslag en saturatie (SpO2). Een bijzonder kenmerk is de geavanceerde slaaptracking, die naast het registreren van de verschillende slaapstadia ook persoonlijke aanbevelingen biedt om je rust te optimaliseren. Verder biedt de emotionele welzijnsassistent inzicht in stressniveaus, gebaseerd op hartslagvariabiliteit, en begeleidt het gebruikers met ademhalingsoefeningen om stress te beheersen.

De activiteitstracking is ook indrukwekkend, met ondersteuning voor veel verschillende sporten en outdoor-activiteiten. Het horloge maakt gebruik van dual-band GPS en beschikt over een Sunflower-Positioneringssysteem dat zorgt voor nauwkeurige route- en afstandsregistratie tijdens bijvoorbeeld het hardlopen of fietsen.

En ook de batterijduur is een van de sterke punten, met tot 14 dagen gebruik bij het 46mm model. Het kleinere 42mm keramische model beschikt logischerwijs ook over een kleinere batterij, waardoor het dus minder lang (7 dagen) meegaat.