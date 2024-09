Huawei komt met duurste toestel tot nu toe: Huawei Mate XT Ultimate Design

10,2 inch scherm

Huawei’s Mate XT Ultimate Design heeft naast die drie schermen en 10,2 inch ‘binnenste’ scherm nog een andere interessante primeur: de twee scharnieren buigen twee kanten op. Dat wil zeggen dat je niet bang hoeft te zijn dat je de verkeerde kant op vouwt en alles stukmaakt. Het kan gewoon. Dat maakt het een veelzijdig apparaat. Je kunt het als een soort folder rechtop op tafel zetten, of in een Z om een film te kijken in het vliegtuig: het is een interessante vorm en grootte die Huawei heeft gekozen. Het ‘kleinste’ scherm is 6,4 inch, dus dat is vrij compact, maar dualscreen ga je al naar 7,9 inch.

Qua camera’s gooit deze telefoon geen hoge ogen: een 50 megapixel hoofdcamera is vrij standaard, met daarnaast een 12 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel periscoop-telelens. In een toestel van 4 jaar oud (Huawei P40 Pro) zaten betere camera’s. Daarentegen zijn we van Huawei goede dingen gewend op cameragebied. De batterij in deze foldable is een mooie 5.600 mAh en qua opslag kun je kiezen voor 16 GB RAM met 256 of 512 GB opslag, of 1 TB, maar daar betaal je dus wel 3050 euro voor.

Welke processor Huawei in deze telefoon heeft gestoken is onbekend.