Huawei onthult telefoon met 3 schermen op een bijzonder moment

Huawei wil de spotlight van Apple stelen. Waar Apple ervoor kiest om zijn iPhone 16-lineup te onthullen op 9 september, kiest Huawei er heel toevallig voor het ook een dag later te doen.

Huawei Tri-Fold

Als er een telefoonmerk om bekendstaat vaak de vergelijking op te zoeken met Apple, dan is het Huawei wel, terwijl het niet per se alles exact na probeert te doen van het Amerikaanse merk. Dat blijkt ook wel uit zijn aankomende toestel, namelijk de ‘Tri-Fold’ die maar liefst twee keer kan vouwen en dus uit drie schermen bestaat. Die drie schermen zijn één dubbel vouwbaar scherm en vouwt uit naar maar liefst 10 inch.

De ceo van het merk, Yu Chengdong, is twee keer gefotografeerd met het toestel. Heel handig: de ene keer opengevouwen en de andere keer dichtgevouwen. Het is duidelijk heel trots op zijn toestel en heeft vertrouwen in de innovatie die het biedt met zijn twee vouwen: reden voor het merk om het aan te kondigen net na Apple.

Huawei's tri-fold phone shown by Mr. Yu Chengdong pic.twitter.com/hFCnKztuGZ — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) August 9, 2024

Apple vs Huawei

Waar menig techsite aanstaande maandag vol zal staan met iPhone-verhalen en overige Apple-onthullingen, hoopt Huawei dus ook om die stroom aan Apple-berichtgeving te doorbreken met zijn bijzonder uitziende toestel. Huawei kan als Chinees merk wel kiezen voor 10 september, omdat het geen rekening hoeft te houden met een presidentieel debat, waar Apple dat wel heeft moeten doen. We zijn immers gewend dat Apple zijn aankondigingen vaak op de tweede dinsdag van september doet, maar daar gooide het presidentiële debat roet in het eten.

Het is de vraag of Huawei stiekem liever op exact dezelfde avond als Apple wilde onthullen, maar in ieder geval is het een opvallend moment om het één dag later te doen. Huawei is er ook erg zeker van, zijn nieuwe smartphone: het wordt het meest ‘leidende, innovatieve en disruptieve Huawei-product’ ooit. Het meldt op Weibo dat het op 10 september het evenement laat plaatsvinden en verder maakt het er weinig woorden aan vuil.

Premium-telefoons

In ieder geval is Huawei met Apple in strijd om de wat rijkere Chinees aan te spreken. In het land doen allerlei budgettelefoons het heel goed, maar op premium-gebied is er een hevige concurrentiestrijd gaande tussen het geliefde Huawei en het Westerse Apple. Huawei komt met een heel ander product dan we ooit zagen, terwijl Apple met zijn iPhone 16 niet echt risico’s neemt: nieuw zijn waarschijnlijk een knop om foto’s te maken en een net even ander formaat. Huawei komt met een heel ander telefoon dan we tot nu toe hebben gezien, maar er is wel angst voor een heel hoge prijskaart. 10 september weten we meer.