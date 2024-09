Huawei lanceert de Watch GT 5 serie en meer in Barcelona

Huawei heeft vorige week de nieuwe Watch GT 5 serie geïntroduceerd tijdens een launch event in Barcelona. Daarnaast kondigde het ook de Huawei Watch D2, Huawei Watch Ultimate Green Edition, en de Huawei MatePad Pro 12.2-inch en Huawei MatePad 12 X tablets aan.

Huawei Watch GT 5 Series

De Huawei Watch GT 5 serie, beschikbaar in Pro- en Standaard-edities, is het hoogtepunt van de lancering en brengt de populaire GT-serie naar opnieuw een hoger niveau. Deze vijfde generatie smartwatches combineert esthetiek en prestaties met een strak design en geavanceerde materiaalkunde. De horloges zijn uitgerust met een batterij die tot wel 2 weken meegaat, en zit weer ook vol nieuwe innovaties.

Daarnaast introduceert de GT 5 serie het geheel nieuwe TruSense System, dat verbeterde sensoren en algoritmes bevat voor een snellere, nauwkeurigere en uitgebreidere gezondheids- en fitnessmonitoring. Ook het Sunflower Positioning System is nieuw, met een geoptimaliseerd GNSS-volgsysteem voor nauwkeurige navigatie tijdens buitensporten zoals hardlopen en fietsen. De Pro-modellen van de GT 5 ondersteunen zelfs pro-niveau sporttracking, waaronder golf, trailrunning en freediven, wat de smartwatch tot een veelzijdige keuze maakt voor sportliefhebbers.

Een stijlvol design

De Huawei Watch GT 5 Pro komt beschikbaar in de maten 46mm en 42mm, en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen zoals luchtvaartwaardig titanium en nanokristal keramiek, die zorgen voor extra duurzaamheid en een premium uitstraling. Het horloge is ontworpen om naadloos over te gaan van een intensieve sportsessie naar een avond uit, en biedt dus veelzijdigheid in dagelijks gebruik.

Net als eerdere modellen is ook de GT 5 serie volledig compatibel met zowel Android- als iOS-smartphones, waardoor een breed publiek toegang heeft tot Huawei’s geavanceerde gezondheidstechnologie en sporttrackingfuncties. Gebruikers van de GT 5 Series krijgen ook drie maanden gratis toegang tot HUAWEI Health+, met exclusieve voordelen zoals begeleide meditaties, work-outs en ademhalingsoefeningen.