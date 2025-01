Waarom een bloeddrukmeter een must is op een smartwatch

Het is een groot probleem dat vooral te wijten is aan de welvaart, wordt vaak gezegd. En dat is niet wat je denkt. Een broccoli kost 1,49 euro, een hamburger is 1,80 euro. Dat scheelt weinig: en een hamburger wordt door de McDonalds zo voor je gebakken. De broccoli moet nog gesneden en gekookt worden. Wil je er ook nog aardappelen en een vleesje/vleesvervanger bij, dan ben je al gauw veel meer kwijt. Dan is een portie friet bij de Febo a 3,70 euro toch een stuk goedkoper en makkelijker. Uiteraard heeft welvaart niet alleen te maken met veel vet kunnen eten, maar ook met dat gemak ervan. Welvarend is niet de duurdere broccoli wegharken, het is juist veel vet eten, omdat het wel lekker makkelijk is.

Moet toch kunnen?

We zijn erg gemakkelijk geworden. Ook als we weten dat we niet goed bezig zijn, dan zijn we geneigd om dit toch snel goed te praten of te denken dat een kroketje meer of minder geen kwaad kan. Niet betuttelend bedoeld: we doen dit -bijna- allemaal. En dat is ook waarom zo’n bloeddrukmeter op een smartwatch zo’n goede uitvinding is. Die kan ons namelijk net even met die neus op de pijnlijke feiten drukken. Onderdruk niet goed, bovendruk niet goed: er kan veel blijken uit een bloeddrukcheck.

En het mooie is: je kunt het niet op een momentopname noemen: je smartwatch, bijvoorbeeld de Huawei Watch D2 (maar onder andere OPPO schijnt er ook al druk mee bezig te zijn), kan elk moment meten. Na 10 metingen kun je het moeilijk nog aan een moment wijten. Er zijn ook andere smartwatches die bloeddrukchecks doen, maar die doen dat vaak niet op een medisch goedgekeurde manier (en niet met een apart bandje dat via lucht dikker en dikker wordt om net zo te meten als je van een traditionele bloeddrukmeter gewend bent).