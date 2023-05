Aanraakscherm van Samsung meet je bloeddruk

Wil je je bloeddruk meten, maar vertrouw je thuistests niet zo? Een ritje naar de huisarts is misschien ook wat veel van het goede. Samsung komt nu met een aanraakscherm (het is nog een prototype) dat dat voor je kan verzorgen. Wanneer je het scherm aanraakt, kan het allerlei vitale lichaamsfuncties van je aflezen.

Bijzonder aanraakscherm

Tijdens de SID Display Week in Los Angeles zijn er allerlei bijzondere schermen en toepassingen van schermen onthuld: maar onze favoriet is het aanraakscherm van Samsung, dat checkt hoe je gezondheid ervoor staat. Het gaat om een OLED-scherm met sensoren die biometrische data leest, in plaats van alleen je aansturing.

Je legt je vinger ergens op het scherm en dat gaat vervolgens uitlezen hoe de aderen in je vingers samentrekken door licht te gebruiken. Zo kan worden ontdekt hoe je stressniveau ervoor staat, je bloeddruk en je hartslag. Zelfs de bloeddruk kan worden gemeten, door de vingers van beide handen uit te lezen. Je toekomst kan hij niet voorspellen, maar hij kan dus heel veel informatie uit handen halen.

Het is natuurlijk de vraag of deze technologie in een soort televisieschermen zal gaan bestaan, of dat het misschien zelfs wordt doorontwikkeld naar de smartphone. Hoe handig zou het zijn om met het apparaat dat je toch al in je zak hebt, ook meteen wat medische informatie over jezelf te kunnen vergaren. Ongetwijfeld zal altijd de disclaimer zijn dat je het nog door een medisch expert moet laten checken, maar dat je in ieder geval thuis vast op iets kan worden gewezen heeft de potentie om levens te redden. De drempel wordt dan immers zo laag, dat ook die mensen die duidelijk een hoge bloeddruk moeten hebben maar hun schouders ophalen en zeggen: “Ach dat valt wel mee”, ook een keer door de ‘mangel’ gaan.