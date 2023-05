Gaat LG OLED schermen leveren aan Samsung?

LG en Samsung hebben meer concurrenten, maar de concurrentiestrijd tussen de twee Koreaanse merken is er een waar voor beide merken het meeste van afhangt. Zowel Samsung als LG willen niet onder doen voor elkaar, en ze dan ook bijna letterlijk alles om elkaar de loef af te steken. Hoe hevig die concurrentiestrijd gevoerd, merkte ik een jaar of tien geleden.

Ik was toen voor een persreis op uitnodiging van LG in Seoul. Op het hoofdkantoor werd al snel duidelijk dat de naam van de grootste concurrent, vrijwel door niemand in de mond genomen werd. Samsung werd simpelweg ‘The S-company’ genoemd. Insiders verzekerden ons dat aan de andere kant van Seoul, op het kantoor van de concurrent, LG als ‘The L-company’ bekend stond. Samenwerken? Dat was, naar buiten toe in ieder geval, uit den boze.

LG OLED schermen in Samsung tv’s?

In dat licht bezien is het dus niet zo vreemd dat ik nogal verbaasd opkeek van het bericht dat deze week naar buiten kwam. Anonieme (uiteraard) bronnen hebben tegenover Reuters verklaard dat LG Display binnenkort OLED schermen gaat leveren voor Samsung tv’s. Let wel, er zijn dus nog geen officiële berichten bekend over wat een zeer bijzondere, en onwaarschijnlijke, samenwerking tussen Samsung en LG zou zijn.