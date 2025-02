Hoe de Huawei Watch D2 kan helpen bij het monitoren van jouw gezondheid

De Huawei Watch D2 is veel meer dan een gadget

De Huawei Watch D2 bewijst dat een smartwatch veel meer kan zijn dan alleen een verlengstuk van je smartphone. Het is een persoonlijke gezondheidscoach en een stijlvolle gadget die tegelijkertijd een medisch gecertificeerd hulpmiddel is in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Hier maakt deze smartwatch het grote verschil: door continu en nauwkeurig vitale functies te monitoren. Zo helpt de technologie om je pols risicofactoren vroegtijdig op te sporen en hopelijk nog voordat klachten daadwerkelijk zichtbaar worden. Het lijkt misschien een speeltje voor tech-liefhebbers, maar dat is het zeker niet. De D2 is een serieus hulpmiddel dat voldoet aan de strenge Europese normen voor medische apparaten.

24-uurs Bloeddrukmonitoring (ABPM)

Hoge bloeddruk wordt vaak de “stille sluipmoordenaar” genoemd omdat het jarenlang schade kan aanrichten zonder merkbare symptomen. De Watch D2 is de eerste Huawei-smartwatch met een Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), vertaald een ambulante bloeddrukmonitoring. Dit is een methode om je bloeddruk gedurende een langere periode (24 uur) te meten tijdens je dagelijkse activiteiten.

Hierdoor heb je gedurende de gehele dag inzicht in je bloeddruk. Het is een manier om je bloeddruk in de gaten te houden zonder gedoe met omslachtige apparaten of oncomfortabele manchetten. In plaats van een bloeddrukmanchet gebruikt de Watch D2 een ultradun luchtkussen dat is verwerkt in de polsband en waarvan je verder niets merkt. Met behulp van de Huawei health-app op je smartphone kun je uitgebreide bloeddrukrapporten genereren, die je kunt delen met je huisarts of cardioloog.

ECG-functie en hartritmebewaking

Hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren, verhogen aanzienlijk het risico op een beroerte. En dat wordt meestal pas opgemerkt als het te laat is. De Huawei Watch beschikt over een elektrocardiogram (ECG)-functie die binnen 30 seconden een meting kan uitvoeren. De functie is in staat onregelmatigheden in je hartritme te ontdekken die je zelf niet direct voelt en waarschuwt je bij afwijkende waarden.

Hartritmestoornissen komen echter vaak voor en zijn meestal onschuldig, vooral als ze ontstaan door stress, te veel cafeïne of inspanning. Een onregelmatige hartslag zonder klachten is meestal geen reden tot zorgen, maar in combinatie met duizeligheid, flauwvallen of pijn op de borst is het wel verstandig om een arts te raadplegen. De Watch D2 signaleert maar kan een beroerte niet voorkomen.

Huawei Watch D2 en persoonlijke gezondheidsdoelen

Naast het monitoren van bovengenoemde gezondheidsrisico’s, kan de Huawei Watch D2 je ook helpen bij de onwikkeling van een gezondere levensstijl. Met meer dan 80 verschillende sportmodi variërend van hardlopen en fietsen tot zwemmen, registreert het horloge met een grote nauwkeurigheid je sportieve prestaties. Zo krijg je inzicht in je snelheid, afstand, verbrande calorieën en meer. Door de automatische activiteitsherkenning merkt de Watch D2 zelf wanneer je in beweging komt. Het heeft door wanneer je een stevige wandeling maakt, en trap oploopt of spontaan besluit een sprintje te trekken. Je kunt alle automatisch gegenereerde data terugvinden in de app.

Hiernaast zijn er specifieke functies die gericht zijn op je gewicht. Het horloge en de software kunnen je helpen bij je persoonlijke gezondheidsdoelen (denk aan afvallen en spiermassa opbouwen). Verder kun je je calorie-inname en verbranding bijhouden en kun je op basis van deze doelen ook digitaal trainings- en voedingsadvies krijgen.

Slaapmonitoring

De gedachte is dat ‘genoeg slapen’ neerkomt op ongeveer acht uur slaap per nacht. Maar wat echt belangrijk is, is de kwaliteit van je slaap, die minstens zo belangrijk is als de duur.. De Huawei Watch D2 is in staat om van jouw nachtrust een slaapanalyse te maken. Dat betekent dus wel dat je voortaan je horloge om moet houden als je gaat slapen.

Het horloge meet dan niet alleen hoe lang je daadwerkelijke echt slaapt, maar onderscheidt ook verschillende slaapfasen: lichte slaap, diepe slaap en de befaamde REM-slaap. Tijdens je slaap registreert het veranderingen in je ademhaling en hartslag. Dit kan helpen bij het opsporen van aandoeningen zoals slaapapneu. Hierbij stopt je ademhaling soms meerdere keren per nacht, wat weer kan leiden tot een zuurstoftekort en verstoring van de slaap. Deze kunnen vroege signalen zijn van onderliggende gezondheidsproblemen. De Watch D2 helpt je deze patronen te herkennen voordat ze serieuze klachten veroorzaken. Ook in dit geval is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

Stress

De Huawei Watch D2 kan je helpen om stress niet alleen te herkennen, maar ook om er iets actief aan te doen. Het horloge analyseert doet dit door variaties in je hartslag en ademhaling real-time te meten. Deze bepalen in grote mate je stressniveau. Deze hartslag variabiliteit (HRV) is een betrouwbare indicator voor hoe je lichaam omgaat met stress.

Wanneer je stressniveau langdurig te hoog blijft, krijg je van je Watch D2 een subtiele melding. Dit kan je helpen om je bewust te worden van je stress zonder dat dit opdringerig aanvoelt en je daar juist weer meer stress van krijgt. In plaats van alleen maar te signaleren, biedt de Watch D2 je ook hulpmiddelen zoals ademhalingsoefeningen waardoor je binnen een paar minuten weer tot rust kunt komen. Dit verlaagt niet alleen je stressgevoel, maar heeft meestal ook een positief meetbaar effect op je bloeddruk en hartslag.