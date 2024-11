Cool: dit horloge is gemaakt om Dungeons & Dragons te spelen

Dungeons & Dragons-fan? Dan is er nu een gadget die je drakenbloed sneller zal doen stromen. Timestop maakte de D-20, als referentie aan een van de belangrijkste dobbelstenen van het spel. Het is een apparaat waardoor je je dobbelstenen niet meer vergeet, want dit horloge IS je dobbelstenenset.

Timestop D-20 voor Dungeons & Dragons-fans

Het apparaat laat je een 4, 6, 8, 10, 12, 20 of zelfs 100-zijdige dobbelsteen rollen, waardoor je gemakkelijk vanaf je pols D&D kunt spelen. Er zitten bovendien extra mogelijkheden op waarmee je bijvoorbeeld 12 dobbelstenen tegelijk kunt gooien of D20’s kunt rollen met advantage of disavantage. Rol je bovendien een 20 of juist een 1, dan krijg je daar ook een mooie -of beetje trieste- animatie bij te zien.

Het apparaat is beschikbaar in de kleuren zwart, oranje en roestvrijstaal en ze zijn begin volgend jaar beschikbaar. De Timestop D-20 is verkrijgbaar vanaf 99 dollar, dus met verzending erbij kom je waarschijnlijk tussen de 100 en 120 euro uit voor dit bijzondere polsklokje voor D&D-dorks als wij: