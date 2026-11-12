We schrijven vaak over smartphones die maar in een laatje liggen te verstoffen, maar Marktplaats wil aandacht voor een andere productcategorie. Alsof het leven Toy Story is komt het met een campagne om ongebruikt speelgoed aan de man te brengen.

Duizenden poppen en spellen in Utrecht

Samen met ambassadeur Patrick Martens heeft het een gigantische verzameling van duizenden poppen, knuffels, spellen en meer neergelegd in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. Het is een boodschap aan ouders, maar ook aan Sinterklaas, om te laten zien dat het echt niet altijd nieuw speelgoed hoeft te zijn dat cadeau wordt gegeven. Vooral huishoudens met jonge kinderen hebben vaak stapels speelgoed. Knuffels, Barbies en andere dingen die niet meer worden gebruikt, kunnen prima via Marktplaats nog een tweede leven krijgen, is de boodschap.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse gezinnen met jonge kinderen samen 21 miljoen stuks ongebruikt speelgoed hebben liggen. Natuurlijk op de bekende zolder, maar ook in kasten. De waarde hiervan wordt geschat op 234 tot 341 miljoen euro. Zonde van het geld, maar ook van het speelgoed, dat een ander persoon misschien wel vele uren plezier kan bezorgen.

Verstopt speelplezier

"Het is fantastisch om te zien hoeveel prachtig speelgoed hier in Hoog Catharijne staat te popelen voor een nieuwe ronde," zegt ambassadeur Patrick Martens. "Als je al die poppen, LEGO en Playmobiel zo samen ziet, besef je pas hoeveel speelplezier we eigenlijk verstoppen. Het is tijd dat ouders de speelgoedkasten opentrekken en al dit moois een nieuw avontuur geven. En hopelijk geeft Sinterklaas dit jaar ook tweedehands cadeaus.”

Deze oproep had een paar decennia not done geweest, maar in de huidige maatschappij die over het algemeen wat bewuster bezig is met duurzaamheid, kan dat dus wel. Marktplaats zou tweedehands speelgoed de ‘magische norm’ willen maken voor 5 december.

Nu is dat misschien wat lastig opboksen tegen mooie speelgoedboeken van Intertoys en Bol, maar er is ook heel veel gebruikt speelgoed dat er nog steeds goed uit ziet en makkelijk voor een tweede ronde kan. Marktplaats geeft ook aan dat het al een groot verschil is als kinderen één tweedehands cadeau krijgen, van de grote zak vol cadeaus. Ook kan tweedehands interessant zijn voor schoencadeaus.

Speelgoed op Marktplaats

De gigantische stapels speelgoed die Marktplaats in Utrecht heeft neergelegd, gaat gek genoeg dan weer niet op Marktplaats. Het wordt gedoneerd aan families en anderen die de komende dagen aanwezig zijn in Utrecht. Van donderdag 12 tot en met zondag 15 november is de ‘installatie’ te zien in de Schatkamer van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

Marktplaats heeft maandelijks ruim 8 miljoen unieke bezoekers en er worden dagelijks 350.000 nieuwe advertenties geplaatst. Speelgoed is daarin een grote categorie: kinderen die er niet meer mee spelen, willen misschien weer wat ‘nieuws’ van Marktplaats, terwijl andere kinderen weer blij kunnen worden gemaakt met dat speelgoed dat niks ligt te doen in huis.