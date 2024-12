Pakjesavond! De leukste inhakers rondom Sinterklaas

Het is vandaag 5 december en dat betekent in Nederland dat veel mensen vandaag iets eerder stoppen met werken om zo mee te doen aan Pakjesavond met de familie. Kinderen gillen het uit als er ineens een jutezak met cadeaus voor de deur staat, terwijl jongeren het elkaar moeilijk maken door de meest bizarre surprises in elkaar te zetten.

Pakjesavond 2024

We lusten inmiddels eigenlijk geen kruidnoten meer, want we eten ze al maanden in aanloop naar Sinterklaas. Chocoladeletters lijken ook wat ambitieus, maar toch willen we die wel krijgen tijdens Pakjesavond: het hoort er nu eenmaal bij. Net als allerlei leuke kleine cadeautjes zoals sokken, kaarsen, krasloten, douchegel, enzovoort. Het gaat natuurlijk vooral om die gezelligheid: elkaar weer even zien, de kinderen sinterklaasliedjes te laten zingen en misschien een goede gourmet te genieten of gezelschapsspel doen.

Natuurlijk sijpelt die gezellige sfeer door naar sociale media. We hebben daarom een aantal leuke, grappige en soms over het randje gaande posts verzameld op TikTok, X en Instagram om je alvast in de Pakjesavond-sferen te brengen. Gedicht-ergernissen, surprise-inspiratie, grappen, grollen en waarschuwingen: het komt allemaal voorbij. Veel plezier!