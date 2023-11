​5 tips voor een sinterklaasgedicht voor iemand die je amper kent

Sinterklaasgedichten: het zijn van die dingen die je vaak nog last minute moet gaan regelen en dan heb je natuurlijk net een gigantische writers block. Of je moet het voor een collega doen waar je eigenlijk niets van weet. Oeps.. Er zijn gelukkig heel veel manieren om toch nog met een knappe rijm op de proppen te komen. Met deze vijf tips krijg je dat voor elkaar.

En dan bedenk je je ineens... dat je sinterklaaslootje nog tussen je mobiel en het hoesje zit verstopt! #Gevonden pic.twitter.com/H2FOoQ0Xhd — Marell Arts (@MarellArts) December 18, 2015

Een sinterklaasgedicht maken Stel je voor dat je net een paar maanden in een bedrijf werkt en mede door al het thuiswerken eigenlijk niet heel veel tijd hebt gehad om die ene collega te leren kennen wiens lootje je hebt. Misschien ben jij er alleen op maandag en dinsdag, zij alleen op donderdag. Soms loopt het net even niet helemaal lekker, of praten jullie juist wel veel maar nooit over privédingen, wat het ook moeilijker maakt iemand te leren kennen voor een goed gedicht. Geeft niets, want er zijn veel methodes om toch nog een mooi gedicht te maken. Ook voor bijvoorbeeld die stille persoon in je vriendengroep of die tante die altijd zoveel praat dat je haar mijdt op verjaardagen. Het internet biedt vele hulpsinten. 1. Gebruik social media Het kan een beetje creepy overkomen, ik heb een keer toen ik ergens net werkte een collega volledig ge-Facebook-stalkt en een foto opgeduikeld waarop ze toevallig met haar kleine zusje toen ze 4 was Sinterklaas vierde, om op een mok te drukken als cadeautje. Aan de andere kant: als mensen dingen online hebben staan, dan is het nu eenmaal openbaar en het is logisch dat je iemand iets wil geven, of dat nu een cadeau is of een gedicht, dat bij hem of haar past. Mijn collega kon het gelukkig dus wel waarderen, en ik was blij dat ik meteen iets kon uitleggen over de privacy-instellingen van het social medium. Maar goed, dat gezegd hebbende: snor op social media op wat iemand bezighoudt. Deelt hij of zij vaak borrelfoto’s? Doet hij of zij vaak mee aan prijsvragen? Zelfs heel rare, triviaal lijkende posts op hun social kunnen een geweldig startpunt zijn van een raak gedicht. En nogmaals: het is online beschikbaar, dus heel creepy is het niet.

Heb jij je Sinterklaaslootje al getrokken? Moeder en zoon gaan gezellig op pad om cadeautjes in te slaan. Kijk meer Van Kooten en De Bie op YouTube: https://t.co/mCbVSJTwkU pic.twitter.com/vRI7hI5uqI — vpro (@vpro) November 24, 2021

2. Gebruik je bedrijf Misschien praat je met Carla de controller alleen maar over werk. Geen probleem! Combineer haar beroep met wat er het afgelopen jaar allemaal in je bedrijf is gebeurd. Zo wordt het gedicht meteen nog leuker voor andere collega’s om naar te luisteren. Het voordeel aan sinterklaasgedichten is dat ze niet per se heel vriendelijk hoeven te zijn. Was de zomerborrel dit jaar een drama omdat het regende? Schrijf het vooral lekker van je af in een sinterklaasgedicht. En zoek voor Carla specifiek iets op over wat controllers doen. Ze houden bijvoorbeeld van cijfers, dus je kunt de vergelijking trekken met een bepaalde nerd uit Big Bang Theory of, als je het aandurft, iets uit de politiek. 3. Gebruik heel veel humor Het is absoluut leuker als een gedicht persoonlijk is, maar soms lukt dat écht niet. Sommige mensen zijn nu eenmaal wat meer gesloten, of lijken het misschien niet zo te waarderen als je wat op persoonlijker vlak gaat ‘dichten’. Het enige waar je dan op kunt terugvallen om je gedicht tot een succes te maken is humor. Dat kan bijvoorbeeld door een ABC te maken (gedichten hoeven immers niet te rijmen) of allerlei grappige memes op te zoeken en die te printen. Of natuurlijk een gedicht met volzinnen, waarin veel woordgrappen zijn gestoken. Dat zijn flauwe dingen, maar in een sinterklaasgedicht juist heel geschikt.

De 11 jarige moet nog een Sinterklaasgedicht maken.

Daar heeft hij geen zin in en roept pissig:

"Ik weet het al: De Sint zat zonder kleren in een hoekje te masturberen...Maar ja, dan wordt juf natuurlijk weer boos".



Ik sta even in de schuur — Jess (@JessDoe77) December 4, 2019

4. Gebruik een rijmsite Een gedicht hoeft niet te rijmen, maar je kunt het de ontvanger wat makkelijker maken bij het voorlezen door het wel te laten rijmen. Zoek je een goed rijmwoord voor je sinterklaasgedicht, op de naam Xantippe, Regilio of Ibrahim? Je kunt daar in sommige gevallen vast wel wat hulp bij gebruiken. Gebruik een rijmsite: die komt vanzelf met rijmwoorden op de proppen, naar aanleiding van jouw invoer. Enkele voorbeelden zijn het Van Dale Rijmwoordenboek en Rijm.nu. Zo loopt je gedicht waarschijnlijk een stuk lekkerder, en het is ook best grappig om er één rijmwoord in te gebruiken dat echt overduidelijk nergens op slaat maar alleen is toegevoegd omdat het rijmt. 5. Gebruik een AI-chatbot Er is natuurlijk één manier om binnen een paar seconden een geweldig sinterklaasgedicht te maken en dat is om het zelf niet te doen maar het aan een AI-chatbot te vragen. Als wij bijvoorbeeld deze invoer doen, dan zie je hieronder welk leuks eruitkomt: Schrijf een sinterklaasgedicht voor Jeroen de Hooge van DutchCowboys, waarin je een grapje maakt over zijn papadag, wat zegt over zijn liefde voor lego en afsluit met een grapje over het rijden in mooie auto’s.

Nu Rijmpiet nog in Spanje zit is dit natuurlijk wel handig: een kant-en-klaar Sinterklaasgedicht in beslisboomvorm, rijmend en geschikt voor (bijna) elk cadeau! pic.twitter.com/O7tEzGkzP5 — Beslisboss des vaderlands (@Poldermanie) November 23, 2022

AI gegenereerd sinterklaasgedicht Lieve Jeroen, oh zo fijn, Met Sinterklaas brengen we je rijmpjes klein. Als hoofd bij DutchCowboys, altijd in de weer, Maar vandaag is het tijd voor wat lachweer. Op papadag ben je helemaal in je sas, De luiers vliegen om je oren, zo is het pas. Met Lego bouw je kastelen en een hele stad, Als het aan jou ligt, is de wereld Lego-hat. Stapels blokjes en kleurrijke steentjes, Jij en Lego, dat zijn twee dingen die je verenigt. Op papadag bouw je met je kleine spruit, Een toren tot aan de maan, zonder enig geluid. En dan die auto's, blinkend en snel, Je rijdt rond alsof je in een film speelt, vertel. Met een knipoog naar je liefde voor vierwielen, Sinterklaas zegt: "Jeroen, blijf lekker sturen en verschijnen." Dus hierbij een gedichtje met een lach, Voor Jeroen de Hooge, op Sinterklaasdag. Papadag, Lego, en auto's in een rijm, Hopelijk brengt dit gedichtje je een glimlach op je gezicht, zo fijn! Het is zeker niet perfect, er zitten veel ouderwetse dingen in, maar je kunt hier wel wat leuke zinnen uithalen om te gebruiken. Of je kunt de prompt wat aanpassen en om meer humor vragen of wat modernere taal. Je kunt het helemaal zo maken als je wil, en als je bijvoorbeeld maar gedichtjes van vijf regels mag doen, dan kun je dit ook aan ChatGPT of Google Bard vragen. Dat scheelt een boel stress, toch?