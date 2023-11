​5 x inspiratie voor je Sinterklaas-surprise van 2023

Het is bijna Sinterklaas en hoewel kinderen allemaal cadeaus ontvangen -als ze lief zijn geweest-, zijn er ook mensen die zelf aan de knutsel gaan en surprises maken. Het is alleen in een jaar als 2023 niet heel makkelijk om leuke, luchtige onderwerpen te bedenken om een actuele surprise van te maken. Gelukkig hebben we vijf dingen bedacht die toch wel geschikt zijn voor een surprise.

LOOK WHAT I GET FROM A FRIEND <3 #SinterklaasSurprise my own Harry :'D pic.twitter.com/G6Oz6vK7

Twitter als zinkend schip

We zijn bij DutchCowboys natuurlijk vooral van de tech en als er iets is dat dit jaar een hoofdrol speelde in de techwereld, dan is dat wel hoe Twitter van ‘Let that sink in’ naar een soort ‘sinking ship’ is gegaan. Elon Musk doet er vanalles aan om het medium te veranderen en een nieuwe weg in te slaan, maar wat vooral zichtbaar wordt is hoeveel mensen er niet meer op Twitter aanwezig zijn. ‘Volg me maar op Mastodon’ is vaak het devies. Ook helpt de opkomst van Telegram en Threads Twitter waarschijnlijk niet, al is Threads nog niet officieel in Nederland beschikbaar. Maar goed: Twitter is inmiddels in nogal ondiep vaarwater terecht aan het komen en het zou natuurlijk enorm grappig zijn om een zinkend schip te maken, met daarop een kapitein met een blauwe Twitter-vogel op zijn schouder. Of dat dan Elon is of misschien de ontvanger van de surprise, dat laten we over aan de hulpsinterklazen.

Formule 1 - autoband

Formule 1 is mede dankzij Max Verstappen weer helemaal op de kaart gezet in Nederland. Hij doet het ontzettend goed, ook al laat hij zich in de laatste races ook wel wat vaker van een wat zeurende kant zien. Een leuke surprise voor een Formule 1-fan is bijvoorbeeld het maken van een autoband die de ontvanger dan echt moet lekprikken om bij het cadeautje te komen. Of je maakt een circuit waarbij je met een autootje de surprise als het ware openritst door een ‘circuit’ te rijden. Het hangt van je eigen handigheid af, maar de Formule 1 leent zich natuurlijk fantastisch voor een surprise. Een surprise van Ajax dat onderaan de ranglijst bungelt zou ook grappig zijn -zeer afhankelijk van de ontvanger-, maar inmiddels schijnt de club het tij langzaam te zijn gaan keren en dan is een ander sportonderwerp toch net even veiliger.