Deze week viral: crompouce, frikanpouce en kibbelpouce

Deze week viral is begonnen om allerlei viral gaande dingen onder de aandacht te brengen, maar deze week is er eigenlijk maar één ding waar mensen over praten. Het begon een paar weken geleden allemaal met de crompouce, een combi tussen de tompouce en de croissant. Maar deze week kwamen er een paar vrij walgelijke dingen bij. Gelukkig kunnen we nog over iets anders praten, geen zorgen, maar die 'poucen' moeten toch echt voorbij komen..

Crompouce

In navolging van mensen die graag zoute en zoete popcorn door elkaar eten, is er nu een andere zoet meets hartig-combi: vanalles en nogwat met tompoucen. De lekkere gebakjes van HEMA zijn normaal alleen zoet en dat is heerlijk. Het begon allemaal met de viral gaande crompouce en die is prima: een croissant met bakkersroom erin en dat bekende roze laagje erbovenop. Het ging volledig viral en in elke stad is nu wel een bakker te vinden die ze aanbiedt: of anders wel een gehaaide supermarkt.

Vroeger zeiden mensen tegen elkaar: als een boom valt in het bos maar niemand is er om het te horen, is het dan wel gebeurd? Wel, anno 2023 is dat: als er een influencer bestaat die de crompouce niet heeft geprobeerd, is die persoon dan wel een influencer?