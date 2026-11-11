Google heeft een nieuwe variant van Gemini online gezet die krachtiger is dan wat het tot nu toe heeft gemaakt. Gemini 4 Carbon is gemaakt voor de zwaarste programmeertaken. Interessanter is nog dat het ook voor cyberbeveiliging kan worden gebruikt. Eén bedrijf vond in minder dan twee uur verschillende onbekende kwetsbaarheden bij twee grote bedrijven die Software as a Service aanbieden. Iets wat normaal weken zou kosten aan onderzoek.

Gemini 4 Carbon

Het belangrijke van AI bij cybersecurity is dat het zorgt dat je sneller zwaktes kunt opsporen. Hopelijk sneller dan hackers, maar bijvoorbeeld ook sneller met een oplossing kunt komen zodra aan het licht komt dat hackers toch eerder een zwakte hebben gevonden in de software. Veel AI-bedrijven leggen zich sinds dit jaar meer toe op dit soort cybersecurity-AI, dus Google is er bepaald niet de eerste mee. Google raadt het aan voor bijvoorbeeld juridische, financiële en operationele bedrijfsprocessen.

Carbon heeft bovendien ook op andere fronten laten zien dat het goed kan helpen. Onderzoekers van DeepMind hebben bijvoorbeeld de code achter het cryptografische protocol van Signal wiskundig te verifiëren. Carbon heeft daarnaast geholpen om meer verwante eiwitten te vinden voor zeven moeilijke eiwitfamilies, om zo de structuur van eiwitten te voorspellen. Daarnaast werd er op basis van historische foto’s en bouwtekeningen een interactieve tentoonstelling gemaakt in 3D van de bouw van de Eiffeltoren. Ook werd er een spelletje gebouwd waarin je als pelikaan op de Google-campus fietst: dat kun je hier spelen.

Cybersecurity

Een selecte groep cybersecurity-experts zijn er al eventjes mee bezig geweest. Google laat weten dat Argon, het model voordat Carbon verscheen, waarschijnlijk wel de beste keuze blijft voor veel softwareontwikkelaars en kenniswerkers. Carbon is echt complexer gebouwd en meer voor debugging en open wetenschappelijk onderzoek. Google laat weten: “In onafhankelijke benchmarks die zijn ontworpen om prestaties in echte workflows te meten, combineert Carbon grensverleggende nauwkeurigheid met praktische economische voordelen in productieomgevingen. Het staat op #1 op CursorBench 4.0, Perplexity's WANDR en Zapier's AutomationBench, tegen meer dan twee keer lagere kosten per taak vergeleken met het eerstvolgende concurrerende externe model.”