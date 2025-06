Google Zoeken laat je nu zelf je bronnen kiezen

Een bijzonder experiment op Google Zoeken: de mogelijkheid om in de zoekmachine zelf belangrijke bronnen te kiezen. Zo kun je het medium dat je voorkeur heeft selecteren en zie je het nieuws daarvan in een aparte sectie.

Voorkeuren voor bronnen in Google

Je ziet normaal altijd wat Google de belangrijkste bron vindt: soms is dat het medium dat het eerst was, of het meest uitgebreid, of dat simpelweg slimmer in de gaten heeft hoe Google’s bots graag willen dat de opmaak van een artikel is. Nu kun je echter zelf kiezen welke nieuwswebsites jij belangrijk vindt. Misschien vind je het belangrijk om nieuws door te krijgen van de NOS, maar wil je ook graag op de hoogte blijven van onderwerpen die we hier op DutchCowboys bespreken.

Het is momenteel nog een experiment in Labs, dus we moeten even wachten tot het verder wordt uitgerold, maar het is wel een goede toevoeging voor de zoekmachine. Soms heb je nu eenmaal minder met een bepaald medium en die kun je door je voorkeuren uit te spreken dus wat minder snel tegenkomen. Je ziet dan meer media die schrijven zoals jij het nieuws graag leest.