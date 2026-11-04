Een oude racefiets in de garage, een Philips -buizenradio van opa op zolder of een la vol guldens: de kans is groot dat er ergens in huis nog wel iets ligt dat meer waard is dan je denkt. Catawiki, de online marktplaats voor bijzondere objecten, publiceerde vandaag het Catawiki Value Report. Daarin staat hoe de waarde van verzamelobjecten zich sinds 2020 heeft ontwikkeld, en welke categorieën je richting 2027 volgens de experts van het platform beter kunt kopen, houden of verkopen.

Het rapport is gebaseerd op de gemiddelde verkoopwaarde van objecten die tussen 2020 en 2026 op Catawiki zijn geveild. Die cijfers zijn gecombineerd met de inschatting van interne experts per categorie. De percentages gaan steeds over de gemiddelde jaarlijkse verandering, niet over de totale stijging of daling sinds 2020. Daarbij is het goed om te weten dat het om transacties op één platform gaat, en dat de cijfers dus niet per se gelden voor de hele verzamelmarkt.

De grootste stijgers zijn exclusieve edelstenen, waarvan de gemiddelde verkoopprijs met tot 38 procent per jaar steeg. Daarna volgen luxe pennen met tot 25 procent en high-end horloges met tot 13 procent. Aan de andere kant van de lijst staat fotografie , met een gemiddelde daling van 9 procent per jaar. Ook antieke meubels en postzegels werden minder waard, met een gemiddelde daling van respectievelijk 6 en 7 procent per jaar.

Postzegels? Verkopen maar.

Volgens Catawiki betekent een dalende prijs niet automatisch dat een categorie oninteressant is. Herkomst, zeldzaamheid en het verhaal achter een object bepalen de waarde vaak meer dan de leeftijd. “Veel mensen hebben thuis objecten waarvan ze de waarde onderschatten. Terwijl traditionele luxe, van fijne juwelen tot iconische horloges en designertassen, zeer gewild blijft, zijn er ook interessante beleggingskansen te vinden bij objecten die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Met dit rapport willen we mensen helpen begrijpen wat waarde echt bepaalt, zodat ze beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen over wat ze kopen, houden of verkopen,” aldus Jan van Diermen, Senior Vice President Luxury bij Catawiki.

Analoge audio maakt een comeback, van buizenradio tot Walkman

De opvallendste trend in het rapport is de terugkeer van analoog geluid. Buizenradio’s van bijna honderd jaar oud zijn weer populair, dankzij hun grote schaalverdeling, houten kasten en verrassend volle geluid. Modellen van onder meer Philips wisselen op Catawiki nu nog van eigenaar voor 150 tot 300 euro. Catawiki-expert Matthew McIvor verwacht dat die prijzen verder oplopen, omdat goede exemplaren schaarser worden en het aantal technici dat ze kan repareren ook verder afneemt.

De revival beperkt zich niet tot radio’s. Ook cassettedecks en draagbare cassettespelers zijn gewild, met Sony Walkmans die inmiddels tot 700 euro kunnen opbrengen. Volgens Catawiki ontdekken vooral jongere generaties de beleving van analoog luisteren opnieuw. In een tijd waarin alle muziek via streaming direct beschikbaar is, wordt juist het fysieke indrukken van een playknop onderdeel van de ervaring. Vintage audio staat dan ook in de lijst met categorieën die je volgens de experts nu nog kunt kopen.

Racefietsen, munten en postzegels: verkopen nu het kan

Racefietsen deden het de afgelopen jaren uitstekend, met een gemiddelde stijging van 16 procent per jaar. Naast de vraag naar moderne fietsen zorgt nostalgie voor belangstelling voor vintage modellen, vooral zeldzame exemplaren met originele onderdelen. Fietsen met een bekende eigenaar doen het helemaal goed: de Trek waarop Daan Hoole reed tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 bracht 6.600 euro op voor het goede doel. Toch adviseert Catawiki-expert en voormalig profwielrenster Ana Maria Covrig om juist nu te verkopen. De huidige belangstelling biedt kansen voor eigenaren van schaarse vintage fietsen en modellen met een bijzondere herkomst, terwijl de meeste moderne racefietsen op termijn in waarde dalen.

Ook Nederlandse en Belgische munten stegen flink, gemiddeld 7 procent per jaar, vooral oudere, zeldzame stukken in goede staat. Oude guldens, lires en peseta’s duiken nog regelmatig op in lades en nalatenschappen. De meeste zijn weinig waard, maar een zeldzaam jaartal, een proefslag of een muntfout kan veel opleveren. Wie een gewone collectie heeft of munten die vooral om hun goudgehalte waardevol zijn, kan volgens expert Willem Knapen beter nu verkopen. Bij postzegels ligt dat anders: hun gemiddelde verkoopwaarde daalde sinds 2020 met 7 procent per jaar. Expert André Haak raadt ook hier verkopen aan, al verwacht hij op termijn herstel. “Alles gaat in cycli,” aldus Haak.

In het rijtje ‘verkopen’ staan verder ook modeltreinen, vintage camera’s en vintage design

Fotografie en antiek: een kopersmarkt

Fotografie is de grootste daler in het rapport, maar volgens Catawiki-expert Elena Vaninetti is dat juist een kans voor kopers. Een print van Erwin Olaf, ‘Rain, The Hairdresser’s’ uit 2004, ging in mei 2026 weg voor 10.000 euro, terwijl vergelijkbare prints op het hoogtepunt van de markt twee tot drie keer zoveel opbrachten. Omdat Olaf in 2023 overleed, komt er geen nieuw werk meer bij en blijft het aanbod beperkt. Vaninetti ziet ook kansen bij jong talent zoals Tessa Posthuma de Boer. Instappen kan al vanaf ongeveer 100 euro: een foto van de Amsterdamse fotograaf Gosse Bouma, winnaar van de Hasselblad Masters Award in de categorie Street, werd in juni verkocht voor 440 euro.

Bij antieke meubelen daalde de gemiddelde verkoopwaarde met 6 procent per jaar, maar de interesse voor kleinere, karaktervolle stukken die in een modern interieur passen groeit. Antiekexpert Dési van Rhee wijst op vazen, glaswerk, sculpturen, klokken en kleinere meubels. Ze ziet ook dat smaak per land sterk verschilt. Italianen kopen graag Nederlandse marqueterie met bloemmotieven, en zelfs Nederlands antiek uit de periode die hier bekendstaat als ‘De Lelijke Tijd’ vindt in het buitenland gretig aftrek. Wat in Nederland als ouderwets wordt gezien, geldt elders als stijlvol, en dat levert flinke prijsverschillen op.

Naast fotografie en antiek staan zeldzame edelstenen, luxe pennen, exclusieve horloges, antieke en vintage juwelen, urban art en vintage audio op de kooplijst.

Designertassen en One Piece-kaarten: gewoon vasthouden

Designerhandtassen blijven in waarde stijgen, met maximaal 12 procent per jaar, al zit het verschil in de details. Staat, model en zelfs kleur bepalen de prijs. Een flink gebruikte vintage Hermès Kelly 28 levert zo’n 3.000 euro op, terwijl dezelfde tas in nieuwstaat tot 20.000 euro kan opbrengen. Ook Dior-klassiekers als de Saddle Bag en de Lady Dior zijn gewild. Mode-expert Fleur Feijen adviseert om waardevolle exemplaren voorlopig te houden. Hetzelfde advies geldt voor ruilkaarten van One Piece, de enige andere categorie in de ‘vasthouden’-kolom.

Catawiki benadrukt dat de aanbevelingen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en de verwachtingen van de eigen experts, en dat ze geen garantie bieden op toekomstige waardestijging. Wie overweegt om iets van zolder te verkopen of juist te gaan verzamelen, doet er dus goed aan het rapport als richting te gebruiken en niet als financieel advies. Vast staat wel dat de verzamelmarkt sterk in beweging is, en dat een object dat vandaag als ouderwets geldt morgen weer gewild kan zijn.

Fotocredits: Catawiki