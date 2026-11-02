Een kattenluik dat je kat herkent zoals je telefoon jouw gezicht herkent. Het Zwitserse Flappie rolt die functie nu uit naar alle luiken die het verkocht heeft. Je kat heeft er geen chip of halsband meer voor nodig, en de kat van de buren moet voortaan buiten blijven.

Flappie is geen onbekende in de wereld van slimme huisdierproducten. De start-up uit Freienbach werd een paar jaar geleden bekend met een kattenluik dat een prooi herkent. Een camera in het luik ziet of je kat een muis, vogel of ander beestje in zijn bek heeft. Is dat zo, dan blijft het luik dicht en moet de kat zijn ‘cadeautje’ buiten achterlaten. Met dezelfde camera doet het luik nu nog iets: het herkent welke kat er voor de deur staat. De functie heet Cat ID en zit volgens het bedrijf inmiddels in elke Flappie. Er zijn er tot nu toe ruim 3.000 verkocht.

Zo werkt de gezichtsherkenning voor katten

Het principe lijkt sterk op Face ID op een iPhone . Komt er een kat op het luik af, dan maakt de camera een beeld van zijn kop. Een AI-model in het luik zet de kenmerken van dat gezicht om in een soort digitale vingerafdruk en vergelijkt die met de katten die bij het huishouden horen. Hoort de kat erbij, dan gaat het luik open. Is het een onbekende kat, dan blijft het luik dicht. Een microchip of een penning aan de halsband, zoals bij de bekende chipluiken, is dus niet meer nodig.

De AI draait gewoon in het luik zelf, niet in de cloud”, zegt medeoprichter en CTO Oliver Widler. “Cat ID blijft dus ook werken als de wifi bij de achterdeur zwak is.” Dat is ook vanuit privacyoogpunt prettig: de beslissing valt lokaal. De opnames verschijnen wel in de geschiedenis in de Belangrijk is dat de herkenning op het apparaat zelf gebeurt en niet in de cloud. “”, zegt medeoprichter en CTO Oliver Widler. “Dat is ook vanuit privacyoogpunt prettig: de beslissing valt lokaal. De opnames verschijnen wel in de geschiedenis in de app , zodat je kunt terugzien wie er naar binnen wilde.

“We hebben Cat ID in mei 2025 aangekondigd, en nu zit het in elke Flappie”, zegt Denis Widler, medeoprichter en CEO. “De kat van de buren blijft buiten en je eigen kat komt binnen. Je kat hoeft daar niets voor te dragen.”

Hoe betrouwbaar is Cat ID?

Volgens Flappie herkent het luik 97 van de 100 eigen katten correct en houdt het 96 van de 100 onbekende katten buiten. Die cijfers zijn gebaseerd op bijna 10.000 bezoeken die eigenaren in de app hebben bevestigd. Het gaat dus om cijfers van de fabrikant zelf en niet om een onafhankelijke test. Flappie belooft dat de herkenning met elke software-update beter wordt.

Er zijn wel een paar kanttekeningen. Cat ID staat in de app onder ‘Flappie Labs’, de plek waar het bedrijf nieuwe functies als eerste uitprobeert. Het is dus nog een functie in ontwikkeling, en Flappie waarschuwt zelf dat er fouten kunnen optreden. Daarnaast kiest het luik bij twijfel voor de veilige kant van je eigen kat: als Flappie twijfelt, blijft de ingang open. Je kat staat dus nooit onterecht buiten, maar een brutale buurkat kan zo af en toe toch naar binnen glippen. In de app zie je elke beslissing met een foto en kun je verkeerde beslissingen corrigeren, wat het systeem weer slimmer moet maken. Verder herkent Cat ID katten alleen als ze naar binnen gaan, niet als ze naar buiten gaan.

Niet de enige met een slim kattenluik

Flappie noemt zichzelf het eerste kattenluik met gezichtsherkenning ter wereld dat echt bij klanten wordt geleverd. Die toevoeging is belangrijk, want het idee is niet nieuw. Het Chinese Petvation haalde in 2022 via Kickstarter geld op voor een huisdierdeur met gezichtsherkenning. Het Duitse ZeroMOUSE, net als Flappie bekend van prooidetectie, presenteerde dit jaar op vakbeurs Interzoo een eigen kattenluik dat katten aan hun gezicht herkent. De markt voor slimme kattenluiken komt dus in beweging, en Flappie probeert met een software-update voor bestaande apparaten de eerste te zijn die het grootschalig in huizen heeft draaien.

Een voordeel van die aanpak is dat wie al een Flappie heeft geen nieuwe hardware nodig heeft. Cat ID werkt gewoon met de camera die al in het luik zit.

Prijs en beschikbaarheid in Nederland