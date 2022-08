Katten komen door slim kattenluik niet meer binnen met prooi

Heb je een kat die nogal van jagen houdt, dan moet je waarschijnlijk regelmatig het bloed van je vloer moppen. Er is nu een kattenluik ontwikkeld waarmee dat verleden tijd is. De cadeautjes die je poes je wil geven blijven gewoon buiten dankzij kunstmatige intelligentie.

OnlyCat

Het slimme kattenluik heet OnlyCat en is ontwikkeld door een ondernemer die een nogal jachtgrage kat heeft. Heel erg natuurlijk gedrag, maar al die kikkers, muizen, vleermuizen en vogels waarmee het diertje thuiskomt, dat is toch net even minder. Het is rommelig, vaak leven ze nog half en erg hygiënisch is het ook niet. Logisch dus dat veel kattenbaasjes op zoek zijn naar een oplossing. Die is er straks in de vorm van dit slimme kattenluik.

Op basis van kunstmatige intelligentie kan dit kattenluik zien of je kat met een leeg bekje binnenloopt. Is dat niet het geval, dan gaat binnen een mum van tijd het luik op slot en komt katlief alleen binnen als hij zijn bagage deponeert. Je krijgt bovendien op je telefoon een pushmelding dat je kat iets mee naar huis heeft genomen. Sterker nog: het luikje filmt je kat, waardoor je mogelijk zelfs kunt zien wat het was.