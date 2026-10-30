Reddit wordt een stuk minder open. Eerder werd er al het een en ander aan banden gelegd omdat het niet langer duldde dat AI het uitlas, maar nu gaan we het ook als gebruikers merken. Althans, als je vooral een kijker bent. Je kunt straks namelijk niet meer zo open naar een Reddit-thread gaan als je gewend bent. Er komt een loginmuur voor.

Reddit

Topman Steve Huffman zegt dat het platform het ook wederom doet om 'afkijkende' andere bedrijven tegen te werken, dus het is alsnog iets wat in het verlengde van zijn maatregelen tegen AI gebeurd. Het wil voorkomen dat hun fora worden gebruikt om AI te trainen.

Niet dat Reddit dat helemaal niet wil hebben: het wil vooral dat bedrijven ervoor betalen. Toch ook wel interessant, want het is weliswaar een platform: de content wordt geschreven door mensen die daar dan weer geen cent van zien. Maar goed, als je Reddit wil gebruiken dan moet je er maar mee omgaan: je moet straks dus inloggen als je Reddit wil gebruiken.

Wel kun je nog steeds anoniem blijven, want er komt een incognitomodus waardoor je wel kunt lezen, maar niemand kan traceren dat jij dat was. Houd er dan wel rekening mee dat je ook niet kunnen stemmen of een reactie kunt plaatsen: daar is wel een account voor nodig en dan moet je dus op de gewone manier kijken.

Er was eerder al een experiment

Er was al een experiment waarbij mensen de voorpagina niet konden zien als ze niet waren ingelogd , maar dat is inmiddels niet meer. Het platform blokkeerde toen ook nog berichten. Hoe het er straks precies uit moet gaan zien is nog afwachten. In ieder geval wordt er gezegd dat het zeker niet alleen maar tegen AI is. Reddit zou ook wat extra inkomsten kunnen krijgen door Reddit-gebruikers te laten inloggen, want adverteerders zouden zo gerichter kunnen adverteren en dus kan Reddit hogere prijzen vragen.