De Browser Company stopt met de bekende Arc-browser. Je kunt al eventjes geen nieuw account meer registreren, maar vanaf 22 december 2026 gaat de stekker er volledig uit.

De Arc-browser stopt ermee

Vanaf 23 november heeft Arc Search al geen AI meer en op 22 december werkt de browser niet meer op Windows en MacOS. Het is mogelijk om je data te exporteren voor het helemaal ophoudt te bestaan. Het komt niet helemaal als een verrassing, want er werden al geen updates meer voor gemaakt, maar toch: het heeft een grote schare fans die teleurgesteld zullen zijn.

De browser krijgt wel nog updates voor de beveiliging, maar daar is het straks dus ook mee gedaan. Dat je geen account meer kon maken is ook een teken aan de wand: Arc is een van de weinige browsers waarbij je ingelogd moet zijn om er gebruik van te kunnen maken.

Je data exporteren

Je kunt je data exporteren naar de browser die je dan wil gaan gebruiken. De mensen achter Arc raden Dia aan. Daarmee zou het overzetten van de data makkelijker gaan. Je kunt je wachtwoorden, favoriete websites, Spaces, mappen en tabbladgroepen allemaal overzetten naar Dia.

Vanaf 23 november is de AI van Arc ook niet meer beschikbaar voor mensen met een Android-smartphone of een iPhone. Arc Search wordt volledig verwijderd van Android-toestellen en dat zal waarschijnlijk ook gelden voor iPhones. Als de browser er eenmaal helemaal mee stopt, dan bewaart The Browser Company een persoonlijke data nog 30 dagen voor het helemaal over is.

De reden dat Arc zo'n populaire browser is, dat is vooral omdat hij het echth eel anders aanpakt dan zijn concurrenten. Het is bijvoorbeeld niet horizontaal georiënteerd: de tabbladen zijn verticaal te zien. Alles zit in een inklapbare zijbalk aan de linkerkant en je hebt ook geen traditionele bladwijzers, maar een favorietensysteem.

Spaces zijn een soort werkplekken die je kunt gebruiken, zoals privé of werk en je kunt aan elke Space weer een ander gebruikersprofiel hangen. Ook heeft het integraties met onder andere Slack of je mail zodat je vast ziet waar je naartoe klikt. Het is alleen straks allemaal voorbij.