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hugging face

Hugging Face laat AI nu praten met DNA

OnlinedoorLaura Jenny
Hugging Face heeft een nieuw AI-model geïntroduceerd dat in staat is om DNA te analyseren. Er is ook geen supercomputer voor nodig: alleen maar je laptop. Het heet Carbon-X en het zou een van de meest krachtige AI-modellen zijn van het merk. Maar goed: dat horen we vaker, naast dat het een kwestie van tijd is voor het volgende meest geavanceerde AI-model zich aandient.

Carbon-X praat met DNA-sequenties

Het is niet zo dat een AI-model gaat praten met DNA zoals je misschien verwacht: het idee is dat AI wordt gebruikt als een chatvenster waarbij je dan een DNA-sequentie invoert en daar een vraag over kunt stellen. Je krijgt daarna een interpretatie of uitleg terug. Het is dus meer een soort chatbot die DNA-analyses kan maken dan dat hij even tegen je genoom kan zeggen dat het zich wel eens anders zou mogen gedragen.
ChatGPT en Claude zijn cloud-gebaseerd, dus die draaien niet op je computer, en het verschil met Carbon-X is dat die wel op je computer draait. Dat is zeker in onderzoek belangrijk, want je wil niet dat iemand er met jouw conclusies vandoor gaat. Daarom is het belangrijk dat dit model ook offline zijn mannetje wel staat. Je kunt gewoon op je eigen computer werken, wat ook fijn is: je hoeft niet naar een lab toe om een of andere supercomputer aan te slingeren.
Het kan trouwens wel meer dan alleen maar kijken en iets ‘achteraf’ zeggen over een DNA-sequentie. Zo kan het bijvoorbeeld mutaties voorspellen zodat je beter weet waar het naartoe gaat. Genetische variaties onderzoeken zou bijvoorbeeld heel makkelijk net als checken of een verandering in het DNA schade zal berokkenen.

Maar hallucineert ook

Tegelijkertijd is het systeem niet perfect: het kan wel eens verkeerd tellen, het kan hallucineren: het is dus zeker niet een heel betrouwbare labpartner. Maar als je het vooral gebruikt om iets te checken wat je al weet, of juist om iets te voorspellen en dan te zien of het uitkomt op een vrij onschuldige manier, dan kan Carbon-X wel degelijk hulp bieden.
Hugging Face ken je misschien vooral van de OpenAI-agents die het gingen hacken toen ze waren uitgebroken, maar het is dus een vrij belangrijk platform voor AI. De waarde ervan wordt geschat op 13 miljard dollar. Hugging Face is echter wel anders dan OpenAI, Google, enzovoort, omdat het een open platform is waar iedereen dus mee aan de slag kan. Het is dus ook transparant over hoe Carbon-X is getraind.

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