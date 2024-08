Wetenschappers willen dieren beschermen door hun DNA op de maan op te slaan

Een buisje met een beetje das, nog eentje met wat bonobo en dan nog een monster van neushoorn: wetenschappers willen dat er binnenkort buisjes met het DNA van deze dieren naar de maan gaan. Daar kunnen ze veilig worden gesteld om de biodiversiteit van de aarde te kunnen redden.

Diersoorten op de maan

Het klinkt als het vreemde verhaal van de nieuwste James Bond, met een vleugje Jurassic Park, maar wetenschappers denken dat het opslaan van monsters van bedreigde diersoorten het beste op de maan kan gebeuren. Dan kan er wat dan ook gebeuren op de aarde, maar is het mogelijk om in ieder geval bepaalde diersoorten te herstellen. Tenzij de aliens ze vinden en er straks ineens leeuwen op de maan lopen natuurlijk.

Het klinkt allemaal overdreven, maar eigenlijk is het vooral heel verdrietig. Er zijn nu 45.321 diersoorten die in gevaar zijn en onderzoekers zien dit als een goede oplossing om te zorgen dat ze beschermd kunnen worden tot het bittere eind. Met de toenemende natuurrampen, overbevolking en klimaatverandering zien onderzoekers dit als een oplossing om de biodiversiteit te behouden. Zeker wanneer de aarde zelf niet meer veilig genoeg is. De maan heeft bovendien als grote plus dat er plekken zijn waar het altijd rond de -200 graden Celsius is.

🌕 Scientists from @NationalZoo propose a lunar "Noah's Ark" to preserve the #DNA of endangered species! Using the Moon's low temperatures, this vault could cryogenically store animal skin samples and protect biodiversity from Earthly disasters🧬 pic.twitter.com/Xhq3wyFoev — OrbitalToday.com (@SpaceBiz1) August 2, 2024

De ruimteraket van Noach

Deze ark van Noach-achtige actie wordt voorgesteld door experts in BioScience, van Oxford. Dierenhuid wordt daarbij gebruikt, omdat dit een eenzijdiger type cel is dan bijvoorbeeld sperma. Wel zal het daardoor een wat grotere uitdaging zijn om er een nieuw dier van te maken. Ze moeten dan eerst stamcellen worden enzovoort. Het eerste dier dat aan de beurt is voor deze activiteit is een vis genaamd Asterropteryx Semipunctata. Er wordt nog gekeken welke verpakking het beste is om de monsters zowel te vervoeren als op te slaan.

Is het een goed idee dat heel natuurlievend is, of is het weer een nieuwe manier waarop we ons als mensheid de maan toeëigenen? Daar zijn wetenschappers en niet-wetenschappers het nog niet over eens.