ESA’s bewijs om op de maan te bouwen is een LEGO-steentje

Het Europees Ruimteagentschap ESA heeft een bijzondere manier gevonden om te bewijzen dat het kan bouwen op de maan. Het maakte speciaal voor de gelegenheid een LEGO-steentje van ruimtestof. Het ziet er bijna uit alsof het uit een 3D-printer komt rollen. En een kleine spoiler: zo ziet het er niet alleen uit, het is ook zo.

3D-printer

ESA gebruikte een 3D-printer om zo accuraat mogelijke blokken te maken. Een 12-blokje is het: een rechthoekig blokje met 12 noppen erop. We zijn gewend om LEGO-steentjes te zien van plastic, maar ditmaal is het gemaakt van ruimtestof. Ruimtestof gebruiken als bouwmateriaal is aanzienlijk slimmer dan steen. De reden is dat steen zwaar is en allemaal vanaf aarde moet worden vervoerd, terwijl de maan bulkt van de maanregoliet. Voor deze activiteit werd er gebruikgemaakt van meteorietstof, omdat we hier geen maanregoliet hebben (oke, een beetje, maar niet voldoende voor zo’n project). Er werd uit Afrika afkomstig meteorietstof gebruikt dat 4,5 miljard jaar oud is. Het is een soort metaal, dat je mengt met polylactide en regeolietstimulant om de de LEGO-blokjes te maken.

ESA-topman Aidan Cowley zegt: “Niemand heeft ooit een bouwwerk op de maan gebouwd, dus we moeten niet alleen uitvinden hoe we ze bouwen, maar ook waar we ze van bouwen, want we kunnen geen materialen meenemen. Mijn team en ik houden van creatief bouwen en hadden het idee om te onderzoeken of ruimtestof gevormd kon worden tot een baksteen die lijkt op een LEGO-steen, zodat we verschillende bouwtechnieken konden testen. Het resultaat is verbluffend, en hoewel de stenen er misschien wat ruwer uitzien dan normaal, is het belangrijk dat de koppelingskracht nog steeds werkt, waardoor we kunnen spelen en onze ontwerpen kunnen testen.”

Scientists at the European Space Agency (ESA) have used dust from a 4.5 billion year old meteorite to 3D print blocks similar to LEGO bricks, to build with on the moon.

@materialdistrict https://t.co/GLY8e7wFFd pic.twitter.com/0RpcLIXRnA — DesignApplause (@DesignApplause) July 5, 2024

LEGO-steentjes van maanregoliet

Straks zou je dus een 3D-printer op de maan kunnen zetten om de ‘bakstenen’ te maken waarmee je huisjes op de krater kunt bouwen. Maar misschien wordt het niet gebruikt voor huizen, maar voor een ruimtestation. Het idee is dat de astronauten binnen het Artemis-programma op de maan landen en daar dan aan het bouwen slaan. ESA heeft al meerdere LEGO-blokjes van ruimtestof gemaakt en die zijn op verschillende plaatsen in de wereld te bekijken. En lucky us: ook in de LEGO-winkel in Amsterdam is één van de LEGO-steentjes van ruimtestof te vinden (tot 20 september 2024). Dit is de complete lijst, mocht je op vakantie een LEGO-steentje willen bezoeken.

USA

The LEGO Store, Mall of America, Bloomington, Minnesota

The LEGO Store, Disney Springs, Florida

The LEGO Store, Water Tower Place, Chicago

The LEGO Store, Disneyland Resort, California

The LEGO Store, 5th Avenue, New York

Canada

The LEGO Store, West Edmonton

UK

The LEGO Store, Leicester Square, London

Germany

The LEGO Store, München Zentrum

The LEGO Store, Cologne

Denmark

The LEGO Store, Copenhagen

LEGO House, Billund

Spain

The LEGO Store, Barcelona

France

The LEGO Store, Paris

Netherlands

The LEGO Store, Amsterdam

Australia

The LEGO Store, Sydney