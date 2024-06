Nieuwe robot Pixelbot 3000 maakt van AI-prompt LEGO-mozaieken van alles

Wil je graag een konijn zien met een zonnebril, of een schoen in een waterplas? Met de nieuwe uitvinding Pixelbot 3000 is dat geen enkel probleem. Jouw AI-prompt wordt een mozaiek dankzij AI en Dall-E. Het is niet alleen zo dat het apparaat laat weten wat je moet maken: het maakt het ook meteen.

Pixelbot 3000

Je zou kunnen zeggen dat deze printer LEGO print. Het is een apparaat dat mozaïeken maakt met bestaande LEGO-blokjes en dat doet het door op basis van een AI-prompt en de Dall-E-software een soort model te maken dat er dan vervolgens uitkomt als de bekende LEGO-mozaïeken die je ook in de winkel kunt kopen van het merk zelf, maar dan iets origineler. Denk aan de The Great Wave-set bijvoorbeeld, of die van Andy Warhol.

De Pixelbot 3000 doet denken aan Bricasso, maar is er een soort moderne upgrade van, die 1024 x 1024 pixels kan ‘printen’, wat uitkomt op 32 x 32 LEGO-blokjes (eentjes). Wel moet de kleur een van de 15 kleuren zijn waarin Pixelbot 3000 kan printen. Er zijn eigenlijk 70 kleuren beschikbaar, maar deze printer kan er maar werken met 15.

Luie LEGO

Het is natuurlijk wel mogelijk om meerdere kunstwerken aan elkaar te plakken en een grotere te vormen. Sowieso wordt LEGO als kunst aan de muur tegenwoordig steeds normaler: maar met deze mogelijkheid kun je er toch nog iets creatievers van maken dan slechts de mogelijkheden op de doos. Is het extreem lui? Zeker, en veel LEGO-fans zullen liever zelf sets bouwen, maar tegelijkertijd is het bouwen van mozaïeken met de steentjes wel wat saai, zeker als het allemaal dezelfde steentjes zijn. Daarbij gaat het wel echt om het eindresultaat. Wel zou je natuurlijk zelf nog wat kunnen tweaken, door bijvoorbeeld wel wat meer kleuren toe te voegen.

Eerst maar eens een goede prompt bedenken, want zoals je in de video hierboven kunt zien heb je wel ruimte, maar niet zoveel. Toch blijft het bijzonder hoeveel detail er nog kan worden gecreërd met deze zelfgebrouwen printer. Zou het ook het DutchCowboys-logo een beetje knap kunnen maken?