Het was gelukkig alleen in een test, maar OpenAI’s GPT-5.6 Sol-model zou in een cryptowallet hebben ingebroken. Als dat de opdracht was, helemaal goed, maar die opdracht heeft het nooit gekregen.

Stelende AI



Het model werd in juni gevraagd om een handelsplatform voor crypto op te zetten en dat deed het. Daar waren echter testmunten voor nodig, maar toen de AI die niet kon vinden vond het het wel geoorloofd om ze dan te stelen van een ander account. De testcrypto die het stal hebben gelukkig geen waarde, maar deze test is wel veelzeggend. Het is het volgende bewijs van hoe dat AI Agents-tijdperk dat er nu aan zit te komen waarschijnlijk aanzienlijk minder leuk zal zijn dan het ‘even-aan-Chat-vragen’-tijdperk van de afgelopen jaren.

AI-agents