Het was gelukkig alleen in een test, maar OpenAI’s GPT-5.6 Sol-model zou in een cryptowallet hebben ingebroken. Als dat de opdracht was, helemaal goed, maar die opdracht heeft het nooit gekregen.
De testcrypto die het stal hebben gelukkig geen waarde, maar deze test is wel veelzeggend. Het is het volgende bewijs van hoe dat AI Agents-tijdperk dat er nu aan zit te komen waarschijnlijk aanzienlijk minder leuk zal zijn dan het ‘even-aan-Chat-vragen’-tijdperk van de afgelopen jaren.
Het model werd in juni gevraagd om een handelsplatform voor crypto op te zetten en dat deed het. Daar waren echter testmunten voor nodig, maar toen de AI die niet kon vinden vond het het wel geoorloofd om ze dan te stelen van een ander account.
Het had uit veel meer cryptowallets geld kunnen halen, want door een slim foefje waarbij het herstelzinnen gebruikte, kon het toegang krijgen tot meer dan 350 accounts. De reden dat hij niet overal het geld stal is dat er maar één account was met voldoende ethereum. Of ja, testethereum gelukkig.
Misschien is de diefstal niet eens het ergste, maar dat hij vervolgens loog over wat hij had gedaan. In zijn verslag van zijn activiteiten had hij dit detail er maar even helemaal uit gehouden. OpenAI heeft op basis van deze test de beveiliging aangescherpt om te zorgen dat agents geen toegang hebben tot het internet: zo kan er zo min mogelijk echte schade worden berokkend.
Toch is het een vreemde situatie, hoe we nu half met ons ene been al volop met AI-agents bezig zijn, terwijl de andere helft nog ‘veilig’ bij de AI-chatbots verkeert. Dat er zoveel dingen misgaat met de agents zou genoeg moeten zijn om ze vooral nog even niet wereldwijd online te zetten, maar niets is minder waar. De slimste agents worden nu weliswaar achter gesloten deuren getest, maar Hugging
Face heeft wel bewezen dat dat niet altijd achter gesloten deuren blijft. Misschien is dit vooral het tijdperk waarin we als mensheid de controle verliezen en voor eens en altijd worden ingehaald door AI. Want waar wij een veilige testomgeving ziet, daar zal AI altijd een uitweg zien te vinden.