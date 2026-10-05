“Er zullen wat slechte dingen gebeuren door AI, maar het is het zeker waard.” Dat zijn de woorden van OpenAI-CEO Sam Altman. Hij is ervan overtuigd dat we de goedheid van AI vooral moeten zoeken in de mens. Zo stelt hij dat mensen immens veel meer goede dingen kunnen doen.

De wereld moet het maar accepteren

In Nederland is het iets wat we constant doen: de kosten opwegen tegen de baten. Dat blijkt Sam Altman ook te doen in Amerika. Zo stelt hij dat de voordelen die we uit AI gaan halen veel groter zijn dan de slechte dingen die gaandeweg plaatsvinden. Hij meent dat de wereld maar moet accepteren dat die dingen nu eenmaal gebeuren. Hij heeft het dan over hacks, scams en meer.

Mensen zouden zoveel meer goed doen met AI, dat het het waard is. Dit alles zegt hij niet omdat hij een middagje op de hei heeft gezeten: er is momenteel veel kritiek op AI in het algemeen, maar OpenAI als koploper in dit werkveld. Zo zou AI aan banden moeten worden gelegd, de ontwikkeling ervan moet worden afgeremd en al met al moet er meer rekening worden gehouden met de gevaren ervan. In een podcast zei Altman dat we wat schade van AI zullen moeten accepteren, omdat er heel grote voordelen aan vast kleven.

Maar liever wel regulering

Er zijn meer CEO’s uit de tech die dit gedachtegoed hebben: Nvidia’s Jensen Huang bijvoorbeeld. Het is tegelijkertijd ook haaks op wat veel andere CEO’s zeggen: zo stelt onder andere Anthropic dat het juist beter wat afgeremd kan worden, zodat we goed kunnen nadenken over wat we als maatschappij vinden dat AI al dan niet moet kunnen. Zeker de steeds slimmere AI die tegenwoordig komt, zoals Mythos en Astra, kunnen voor gevaarlijke dingen worden gebruikt en daar is nu helemaal geen regulering voor.

Tegelijkertijd is het ook niet zo dat Altman tegen regulering is. Hij meent ook dat regulering belangrijk is, maar hij zegt ook: "Als we deze technologie uit naam van de veiligheid te veel inperken en we eindigen met een klein aantal bedrijven of mensen — of wellicht één land — die er te veel macht over hebben, dan is dat ook een manier waarop dit vreselijk mis kan gaan.”