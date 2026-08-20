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ChatGPT

ChatGPT gaat je advertenties voorschotelen

Online21 aug , 1:13doorLaura Jenny
OpenAI serveert vanaf volgende week advertenties binnen ChatPT. Dat deed het al in andere landen, maar nu komt het ook naar Europa. 31 Europese landen krijgen advertenties en daarvan is Nederland, er één van. De reclames zijn in eerste instantie alleen bij Free- en Go-gebruikers te zien.

Advertenties op ChatGPT

OpenAI zegt het wel duidelijk te maken dat het om advertenties gaat en dat doet het door bijvoorbeeld geen advertenties in antwoorden te verwerken: het is altijd moet altijd helder zijn wanneer het antwoord stopt en de advertentie begint. Ook zouden de adverteerders geen inzicht hebben in je gesprekken.
OpenAI denkt dat het een uitkomst is voor gebruikers, omdat de advertenties gepersonaliseerd zijn. Dus als je bijvoorbeeld zoekt naar iets als een vakantie plannen en dan specifiek een bepaald hotel, dan kan een soortelijk hotel misschien adverteren. Zit je daar totaal niet op te wachten, dan kun je kiezen voor een betaald abonnement, want die zijn vooralsnog reclamevrij.
Volgende week zien we hoe duidelijk het echt is dat het om advertenties gaat.

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