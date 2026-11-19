Google heeft zijn nieuwe AI-model uit de doeken gedaan. In tegenstelling tot het luxere Carbon, is Neon wat laagdrempeliger -en vooral: betaalbaarder-. Maar volgens Google is het wel bijna net zo slim als dat 'topmodel'. Gemini 4 Neon is de vervanger van Argon en Gemini 3.1 Pro.

Gemini 4 Neon

Gemini 4 Neon walst dus vrij rap over zijn voorganger heen: Argon beschreven we 1 oktober en nu wordt hij dus al vervangen. Deels in ieder geval, want het blijft nog wel beschikbaar binnen Gemini API en Google Antigravity. Neon valt tussen Hydrogen en Carbon in. Wqaar Hydrogen voor de rappe klussen is, daar is Carbon juist voor de lastigste klussen.

Wel kost het dus minder dan Carbon: zo'n 32 procent minder. Google zegt dat Neon wat minder hallucineert en dat het zelfs het minst hallucineert van alle AI-modellen van Google tot nu toe. Nu moet je het alsnog altijd blijven checken, maar het is in ieder geval een goed vooruitzicht dat het iets minder herprompten benodigd.

Je kunt zelf instellen hoeveel rekencapaciteit Neon gebruikt om een antwoord na te zoeken. Het kost meer tijd en geld om hem zwaarder in te stellen qua denken, maar dan krijg je ook een diepgaander en uitgebreider antwoord terug. Er zijn vier standen beschibkaar, zodat je niet zelf hoeft te bedenken hoe je die mate waarin het nadenkt vormgeeft.

1 miljoen tokens

Helaas heb je geen toegang tot Neon als je een gratis gebruiker bent van de AI van Google. Gemini 4 Neon is nu beschikbaar voor mensen met een AI Pro- of AI Ultra-abonnement. Wel moeten die rekening houden met een model dat in een sessie een miljoen tokens kan verwerken. Ontwikkelaars betalen via de Gemini API 3 dollar per miljoen tokens om in te sturen: teruggestuurd krijgen kost 15 dollar per miljoen tokens.

Verder blijft cyberveiligheid een belangrijke factor in AI dit jaar. Google geeft ook aan dat het later met een aparte versie van Neon komt voor cybersecurity-experts, maar die is dus niet zomaar door iedereen te gebruiken.

Het is groot nieuws van Google, dat eerder deze week ook met een flinke upgrade van Google Maps kwam. Vraag het Maps is nu in Nederland beschikbaar en hiermee kun je Google Maps complexere vragen stellen, zoals 'Zoek een openbare tennisbaan met verlichting om vanavond te spelen'. Dat is heel wat anders dan alleen een tennisbaan zoeken. Ook kun je bijvoorbeeld een soort reisgidsje laten maken waarin je parkeerplekken enzovoorts kunt laten opnemen. Ask Maps werkt wel met AI, maar het niet zo dat je ervoor hoeft te betalen.