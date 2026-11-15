Er is deze week iets gebeurd waar je als gebruiker van Google waarschijnlijk niets van hebt gemerkt, en dat is precies de bedoeling. Google heeft de motor onder zijn zoekmachine vervangen. Sinds 12 november draait Search op een nieuw AI-model, Gemini 4 Hydrogen . Het bedrijf noemt het zonder blikken of blozen de grootste modelupgrade voor Search tot nu toe. Geen klein onderhoud dus, maar wel met een compleet nieuw hart.

Het mag dan wel groots zijn maar Google vond het niet meer waard dan een blogpostje van twee minuten leestijd eraan te besteden. Zonder één cijfer, zonder uitleg over waar het precies ingrijpt, en met geen woord over wat het voor adverteerders betekent. Voor de grootste verandering aan het belangrijkste product ter wereld is dat op z’n zachte gezegd opmerkelijk zuinig. Dus moeten we het, net als iedereen, lekker zelf uitzoeken.

Wat doet dat Gemini 4 Hydrogen beter dan voorheen?

De grote belofte is dat Search eindelijk snapt wat je bedoelt, ook als je het rommelig opschrijft. Stel een vraag met drie onderdelen tegelijk, gooi er een paar typefouten in, zo’n beetje bij mij standaard, of vraag iets heel specifieks, en Hydrogen zou daar veel beter raad mee weten dan zijn voorgangers. Dat is lastig of zeg maar gerust nauwelijks te controleren. De werking is dan wel weer knap bedacht heel want onder Hydrogen zit een slimmere versie van de zogeheten fan-out: de techniek waarbij Google jouw ene vraag stilletjes opknipt in een handvol deelvragen, die allemaal apart beantwoordt, en de uitkomst voor je samenvat. Hoe beter dat opknippen gaat, hoe vollediger het antwoord.

De nieuwe technologie is snel. Google claimt dat Hydrogen zijn werk 2,5 keer sneller doet dan het model dat het vervangt, de oude 3.8 Flash. Dat is geen toeval: dit is bewust een lichter, goedkoper model dat net slim genoeg is voor het dagelijkse zoekwerk. De zware denktanks uit dezelfde familie, Carbon en Argon, blijven gereserveerd voor wie betaalt. Hydrogen is de volksuitvoering, en juist daarom ziet iedereen hem nu.

Wat betekent dit voor de gewone zoeker, voor jou dus

Hier wordt het vermakelijk. Google belooft je een slimmere zoekmachine die jouw bedoelingen beter begrijpt. Prachtig, alleen begrijpt diezelfde gebruiker op dit moment al niet hoe die AI-samenvattingen bovenaan tot stand komen, waarom het ene antwoord wel verschijnt en het andere niet, en waar die ene bron ineens vandaan komt. En nu wordt daar een nóg slimmer, nóg ondoorzichtiger model op gezet dat nóg vaker voor jou beslist wat het juiste antwoord is. Je krijgt een betere butler, die je alleen nooit gaat uitleggen waarom hij precies dát gerecht opdient.

Het resultaat is dat je straks vaker een kant-en-klaar antwoord krijgt, wel mooier opgemaakt, met plaatjes en vergelijkingstabellen erbij, en nog minder reden om door te klikken naar de bron. Fijn als je snel iets wilt weten. Minder fijn als je wilt controleren of het allemaal ook klopt.

Wat betekent dit voor bedrijven die gevonden willen worden?

Voor iedereen die van zichtbaarheid in Google leeft, en dat zijn zowat alle bedrijven, is dit het echte nieuws. Er zit nu een nieuw model tussen jouw website en de klant, dat per zoekopdracht bepaalt welke bronnen het uitkiest en samenvat. Je optimaliseert niet langer voor een zoekmachine die documenten rangschikt, maar voor een model dat jouw content leest, beoordeelt, en in eigen woorden navertelt.

Daarbij hoort de zogeheten fan-out, en die wordt met dit model slimmer. Fan-out is de techniek waarbij Google jouw ene vraag achter de schermen opknipt in een handjevol deelvragen, die allemaal apart beantwoordt en daarna weer samenvoegt (de naam komt overigens van een waaier: één steel die uitwaaiert in meerdere takken). Vraag je naar ‘de goedkoopste elektrische gezinsauto met veel bagageruimte’, dan waaiert Google dat uit in prijs, ruimte én type, en zoekt het elk stukje van de vraag los uit. Het gevolg is dat Google niet meer alleen jouw ene zoekterm bedient, maar de hele verborgen structuur achter een vraag. Wie dus content maakt die netjes één zoekwoord afdekt, valt buiten de boot. Wie content maakt die een complete vraag in al zijn facetten beantwoordt, maakt kans om in meerdere van die deelvragen op te duiken.

De timing is op z'n zachtst gezegd ongelukkig

Hier zit een addertje onder het gras dat Google er niet bij vertelt. De halfjaarlijkse core update, de grote her-rangschikking van zoekresultaten, begon op 10 november en kan tot twee weken duren. Dat betekent dat dit nieuwe model wordt uitgerold terwijl de ranglijsten toch al op de schop gaan, en dat het einde ervan verdacht dicht bij Black Friday ligt. Voor webwinkels is dat het slechtst denkbare moment om te ontdekken dat hun vindbaarheid plots anders uitpakt. Twee grote veranderingen tegelijk, precies in de drukste verkoopweek van het jaar. Wie straks zijn verkeer ziet schommelen, weet niet eens welke van de twee de boosdoener is.

En hoe zit het met E-E-A-T dan?

Mijn persoonlijke favoriet. Een onderwerp waar ik al een tijdje over doorzeur, lang voordat het modieus werd. Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. De afkorting waar elke contentmaker inmiddels van droomt en van wakker ligt. En die wordt met dit model niet minder belangrijk, maar juist nog meer.

Het is simpel, hoe beter een AI-model de inhoud van een pagina echt begrijpt, hoe scherper het onderscheid wordt tussen iemand die werkelijk weet waar hij het over heeft, en iemand die alleen de juiste woorden in de juiste volgorde heeft gezet. Een slimmer model prikt sneller door oppervlakkige content heen. Wat vroeger nog weleens wegkwam met wat handig geplaatste zoekwoorden, valt nu veel eerder door de mand.

Goed nieuws dus voor wie als auteur echte autoriteit heeft opgebouwd, en slecht nieuws voor wie het moest hebben van trucjes. Een model dat beter redeneert, hecht meer waarde aan bronnen die aantoonbaar ergens verstand van hebben, een auteur met een naam, een reputatie en een geschiedenis. Precies het soort signaal dat je niet in een weekend namaakt. Daar is tijd voor nodig, en meestal een flink aantal jaren.

Waar moeten content creators nu op letten?

Een paar dingen worden belangrijker dan ze al waren. Schrijf voor de volledige vraag achter de vraag, niet voor het losse zoekwoord, want de fan-out beloont wie de hele puzzel afdekt. Zorg dat je autoriteit zichtbaar en controleerbaar is, met een echte auteur en aantoonbare expertise, want daar wordt het model gevoeliger voor. Maak je content geschikt om geciteerd te worden: helder, feitelijk, met een kort en bruikbaar antwoord dat een model zo kan oppakken. Houd je cijfers de komende weken extra goed in de gaten, want met een nieuw model én een core update én Black Friday over elkaar heen kan de traffic naar je website voorlopig een glibberig goedje zijn.

Want dat is uiteindelijk de kern van dit verhaal. Google heeft zijn zoekmachine slimmer gemaakt, en dat is voor iedereen goed nieuws. Maar onze zo geliefde zoekgigant heeft er, zoals zo vaak, vergeten bij te vertellen hoe de machine nu precies kiest. En zolang die black box een black box blijft, blijft het voor zowel de zoeker als de ‘gevonden-willen-worden’ een kwestie van heel goed opletten, gezond verstand, en vooral, zelf blijven nadenken. Dat laatste kan geen enkel model voor je overnemen. Nog niet, tenminste.

Veelgestelde vragen

Wat is Gemini 4 Hydrogen?

Gemini 4 Hydrogen is het nieuwe AI-model dat Google sinds 12 november 2026 in zijn zoekmachine gebruikt. Het is het derde model in de Gemini 4-familie, vervangt het oudere Gemini 3.8 Flash, en is volgens Google 2,5 keer sneller. Google noemt het de grootste modelupgrade voor Search tot nu toe.

Moet ik betalen om Hydrogen in Google te gebruiken?

Nee. Anders dan het zwaardere Carbon-model, dat alleen voor betalende Ultra-abonnees was, rolt Hydrogen wereldwijd uit voor alle gebruikers, gratis, in zowel Google Search als de Gemini-app.

Wat verandert er voor mij als ik gewoon iets zoek?

Vooral dat Google complexe vragen beter begrijpt, ook met typefouten of meerdere onderdelen tegelijk, en dat je vaker een visueel antwoord krijgt met plaatjes, vergelijkingstabellen en een bredere set links. De keerzijde: je krijgt nog vaker een kant-en-klaar antwoord bovenaan, en dus minder reden om door te klikken naar de bron.

Wat betekent dit voor mijn website of bedrijf?

Er zit nu een slimmer model tussen jouw content en de zoeker, dat per vraag bepaalt welke bronnen het citeert. Content die één losse zoekterm afdekt, verliest terrein. Content die een complete vraag in al zijn facetten beantwoordt, maakt meer kans om in de antwoorden op te duiken.

Is E-E-A-T nu nog belangrijk?

Juist meer dan voorheen. Een model dat de inhoud van een pagina beter begrijpt, onderscheidt scherper wie echt verstand van zaken heeft en wie niet. Aantoonbare expertise, een herkenbare auteur en een opgebouwde reputatie wegen daardoor zwaarder, en zijn lastiger na te bootsen.