een nieuwe lat legt voor veilige betalingen door agents”. De wallet is ontwikkeld samen met American Express, Mastercard en Visa. Voorlopig is de functie alleen beschikbaar voor een beperkte groep (18+) ChatGPT Pro-abonnees in de Verenigde Staten. OpenAI zet een grote stap richting de AI-assistent die niet alleen advies geeft, maar ook echt voor je afrekent. Met ChatGPT Wallet kunnen de dots , de persoonlijke AI-agents die OpenAI eind september introduceerde, zelf aankopen afronden. OpenAI zegt dat het daarmee “”. De wallet is ontwikkeld samen met American Express, Mastercard en Visa. Voorlopig is de functie alleen beschikbaar voor een beperkte groep (18+) ChatGPT Pro-abonnees in de Verenigde Staten.

Eenmalig je kaart toevoegen, de agent doet de rest

Het idee is eenvoudig. Je voegt één keer een betaalkaart toe aan ChatGPT Wallet en vraagt je dot daarna om iets voor je te zoeken en te kopen, bijvoorbeeld een nieuwe trui of een hotel voor je volgende reis. Je betaalgegevens hoef je niet bij elke aankoop opnieuw in te voeren. Bij het afrekenen geeft de agent aan de webwinkel alleen door wat nodig is om de bestelling te leveren, zoals je verzendadres en contactgegevens.

Voordat er iets wordt afgeschreven, krijg je een overzicht van de winkel, de producten, het totaalbedrag en de kaart die wordt gebruikt. Elke aankoop keur je zelf goed met een biometrische check, zoals Face ID of een vingerafdruk. Daarbij wordt telkens vastgelegd welke aankoop je precies hebt goedgekeurd. OpenAI benadrukt dat de gebruiker “volledig de controle” houdt over wat er gekocht wordt.

Een betaaltoken in plaats van je echte kaartnummer

Het belangrijkste deel van ChatGPT Wallet zit onder de motorkap. Volgens OpenAI is het de eerste wallet waarmee agents kunnen betalen zonder toegang tot je echte kaartgegevens. Na je goedkeuring geeft het betaalnetwerk, dus American Express, Mastercard of Visa, een betaaltoken uit dat de plaats van je kaart inneemt. Dat token heeft een eigen kaartnummer, beveiligingscode en vervaldatum. Het bedrag wordt wel van je eigen kaart afgeschreven, maar de webwinkel en de agent krijgen je echte kaartnummer nooit te zien.

Wie met een creditcard betaalt, houdt bovendien de gewone voordelen van die kaart. Aankopen via een dot leveren nog steeds creditcardpunten op en de gebruikelijke bescherming blijft gelden, zoals de mogelijkheid om een transactie te betwisten. OpenAI zou bij de lancering nog geen commissie op transacties rekenen. Dat is een opvallende keuze, want het eerdere winkelavontuur van het bedrijf liep juist mede vast op de kosten voor winkeliers.

Samen met OpenAI brengen we het vertrouwen, de veiligheid en de controle van American Express-betalingen naar nieuwe, door AI aangedreven winkelervaringen. ChatGPT Wallet is onze eerste integratie binnen American Express Agentic Commerce Experiences, waarmee kaarthouders die daarvoor in aanmerking komen hun Amex-kaart kunnen gebruiken terwijl ze elke aankoop zelf bekijken en goedkeuren”, zegt Luke Gebb, EVP en Head of Global Innovation bij American Express, in de ”, zegt Luke Gebb, EVP en Head of Global Innovation bij American Express, in de aankondiging van OpenAI.

Een herkansing na Instant Checkout

Het is niet de eerste poging van OpenAI om ChatGPT een rol te geven bij het afrekenen. In september 2025 lanceerde het bedrijf samen met Stripe Instant Checkout , waarmee Amerikaanse gebruikers bepaalde producten rechtstreeks in ChatGPT konden kopen. Volgens AP ging daar vaak iets mis en hadden weinig winkeliers er zin in, omdat OpenAI hen kosten in rekening bracht. In maart van dit jaar stopte OpenAI met Instant Checkout.

De voorbereidingen voor de nieuwe aanpak waren al langer zichtbaar. In juni maakte Visa bekend dat het zijn betaalnetwerk in ChatGPT had ingebouwd, zodat agents in principe bij elke winkel die Visa accepteert kunnen afrekenen. “Nu AI-agents actief deelnemen aan de economie, richt Visa zich erop dat transacties betrouwbaar, veilig en naadloos verlopen”, zei Jack Forestell, chief product and strategy officer bij Visa, destijds tegen AP. Volgens hem vraagt de stap van een agent die aankopen aanraadt naar een agent die ze ook echt doet “een heel ander niveau van vertrouwen”.

Toch zijn er nog grenzen. ChatGPT Wallet werkt niet bij websites die AI-agents blokkeren, en dat zijn er steeds meer. Amazon is de grootste winkelier die agents weert en stuurt klanten liever naar zijn eigen assistent Alexa. Om meer winkels mee te krijgen, heeft OpenAI een Commerce Partner Playbook gepubliceerd met tools en richtlijnen voor sites die winkelen via agents willen ondersteunen. De winkeliers blijven zelf verantwoordelijk voor de klantrelatie, prijzen, levering, retouren en klantenservice.

Uitgavelimieten en vooraf goedgekeurde aankopen staan op de planning

Voorlopig is ChatGPT Wallet alleen beschikbaar voor Pro-abonnees van 18 jaar en ouder in de VS, met een in de VS uitgegeven Visa-, Mastercard- of American Express-kaart. OpenAI zegt dat het de beperkte uitrol gebruikt om te leren van echt gebruik en om samen met winkeliers, banken en betaalnetwerken de compatibiliteit en betrouwbaarheid te verbeteren. Wanneer de wallet in Europa komt, is niet bekend. Dots zelf was bij de lancering van de Pro-versie ook al niet beschikbaar in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

OpenAI wil de wallet later uitbreiden met uitgavelimieten en met instellingen voor productcategorieën en periodes. Gebruikers zouden bepaalde aankopen dan vooraf kunnen goedkeuren, zodat hun agent die zelfstandiger kan afhandelen. Daarmee komt de vraag weer op die Visa in juni al stelde: wat gebeurt er als je duizend keer op goedkeuren hebt gedrukt en je agent voorstelt om voortaan niet meer te vragen? ChatGPT Wallet laat zien dat de techniek voor dat soort zelfstandig winkelen klaar is. Of consumenten en winkeliers ook zover zijn, moet nog blijken.