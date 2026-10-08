Veel succesvolle sites blijven succesvol omdat ze in de basis hetzelfde uiterlijk houden, ook al worden er veel nieuwe functies toegevoegd. Denk aan Marktplaats en Amazon bijvoorbeeld, ook al zijn dat ook weer geen sites die het grote publiek nu erg fraai zou noemen. ChatGPT ziet er nu ook alweer jaren vrij hetzelfde uit, maar GPT-6 zou met de grootste visuele verandering ooit komen.

GPT-6

OpenAI heeft echter besloten om het redesign ook een beetje in handen te leggen van het grote publiek. GPT-6 is namelijk veranderbaar: het kan zijn interface aanpassen op basis van de vraag die wordt gesteld. Er kunnen dus allerlei diagrammen oppoppen, maar ook recepten die je zelf nog kunt aanpassen. Het gaat er dus niet zozeer om dat de hele site van ChatGPT verandert, maar de antwoorden nemen het wat meer over. Denk aan knoppen, grafieken, diagrammen, formulieren en andere tools die passen bij wat er wordt gevraagd.

OpenAI heeft in een week tijd een flinke batterij aan nieuwe functies aangekondigd, waaronder Dots, een soort virtuele figuurtjes die stiekem AI-agents zijn en doorwerken terwijl jij slaapt en andere dingen doet. Nu wordt er dus een nieuw uiterlijk aangekondigd voor de bekende AI-chatbot en die wordt ook wel Intelligent UI genoemd.

Het idee is dat er interactieve omgevingen worden gebouwd om de antwoorden heen. GPT-6 ziet er hierdoor onder andere een stuk levendiger uit. Er wordt niet meer één en hetzelfde sjabloon ingezet, maar het is een soort verrassing wat je krijgt. Al denken we dat als je vaak dezelfde soort vragen stelt, er ook meestal wel ongeveer hetzelfde resultaat uitkomt.

Mini-apps

Waar veel telefoonmerken nu met de mogelijkheid komen om met AI widgets te maken, een soort kleine apps die een specifiek doel heiligen, daar komt OpenAI nu eigenlijk ook met zoiets. Als jij wil weten hoe je een geweldige maaltijd op tafel zet, dan krijg je nu allerlei beelden van eten, mogelijkheden om het aantal gasten aan te passen, een knop om een boodschappenlijstje te kopiëren en een stap-voor-stap-uitleg met hoe je het dan kunt koken. Het is een soort mini-app geworden die vol zit met mogelijkheden om je maar zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Soms wil je natuurlijk gewoon een saai tekstantwoord, simpel, clean, basic: dat kan ook nog steeds. Je kunt GPT-6 gewoon vragen om wat eenvoudiger te antwoorden. GPT-6 met Intelligent UI komt nu naar Plus, Pro, Business en Enterprise, maar uiteindelijk volgt het ook voor Free en Go.