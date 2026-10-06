Even een leuk plaatje met AI genereren om je presentatie op te leuken of je vriendin een hak te zetten? Als je dat met ChatGPT doet, dan zal je binnenkort iets anders zien. De afbeelding zelf blijft hetzelfde, maar er komen wel advertenties te staan op de pagina. Die worden wel duidelijk gelabeld: zo zet je niet per ongeluk een advertentie in je PowerPoint.

Meer reclame op ChatGPT

De advertenties komen later deze maand naar ChatGPT en het gaat om een nieuw format voor advertenties. Het is voor adverteerders natuurlijk interessant om specifiek op deze plek te worden getoond. OpenAI belooft dat de advertenties geen enkele invloed hebben op de antwoorden die de AI-chatbot geeft, en dus ook niet op de afbeeldingen die er uitrollen.

OpenAI startte begin dit jaar met advertenties in de app, wat nog best lang heeft geduurd we maken inmiddels al sinds begin 2023 steeds fanatieker gebruik van de kunstmatige intelligentie van OpeNAI. Maar het is net als AI zelf: nu reclames er eenmaal zijn, zal dat waarschijnlijk eerder meer worden dan minder. Wel gaat het nu nog om een test, dus het zal niet meteen bij je oppoppen.

OpenAI zet de advertenties in een speciale sectie die ook ‘Gesponsord’ heet en daar staat de naam, het logo en een link naar de adverteerder. OpenAI zegt dat de advertenties straks beter helpen om te bedenken hoe producten en services in hun leven in kunnen passen. Wel zijn ze alleen voor mensen die niks of nauwelijks betalen voor AI: als je een Plus- of Pro-abonnement hebt, of Enterprise-gebruiker bent, dan zie je geen advertenties.

Advertenties op 'passende' momenten

En mocht je de advertenties al zien: bedenk dan goed of ze eigenlijk wel bij het onderwerp passen. OpenAI belooft dat de advertenties wel ‘passend en oke’ zijn. Dus als je over iets heel persoonlijks praat, zoals een emotionele inzinking of zorgen die je hebt, zou hij minder snel met advertenties komen dan bij wat meer willekeurige vragen met meer afstand tot jou als persoon.

Het was natuurlijk een kwestie van tijd voor OpenAI met meer advertenties zou komen, en zeker beelden genereren vraagt nu eenmaal wel wat rekenkracht, dus is het helemaal zo gek nog niet dat dat nu wordt geïmplementeerd binnen dit onderdeel van ChatGPT. Plus, heb je er erg veel last van, dan weet je wat je te doen staat: een betaald abonnement als Pro nemen: dan ben je nog even advertentievrij.