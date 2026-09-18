Pinterest heeft tijdens Pinterest Presents 2026 , de jaarlijkse wereldwijde bijeenkomst voor adverteerders, een reeks nieuwe advertentietools en -ervaringen aangekondigd. Het platform wil merken hiermee meer mogelijkheden bieden om zichtbaar te zijn op relevante momenten in het traject van inspiratie opdoen tot het vergelijken van producten en het nemen van een uiteindelijke aankoopbeslissing. Volgens Pinterest vinden er maandelijks meer dan 80 miljard zoekopdrachten op het platform plaats, waarvan het overgrote deel visueel van aard is en meer dan de helft een commercieel karakter heeft.

Visual Search Ads: zoeken en shoppen in één format

Het belangrijkste nieuwe onderdeel is Visual Search Ads, het nieuwste performance-advertentieformat van Pinterest. Het format is ontwikkeld om in te spelen op de kracht van visueel zoeken en koopintentie, en biedt adverteerders nieuwe posities binnen zowel de zoekresultaten van Pinterest als bij het bekijken van individuele Pins. Door de relevantie van zoekwoorden te combineren met een onderscheidend advertentieformat, wil Pinterest merken in staat stellen mensen te bereiken op het moment dat zij actief zoeken, vergelijken en dichter bij een beslissing komen.

Meer controle met Performance+

Daarnaast wordt Pinterest Performance+ uitgebreid met nieuwe tools die adverteerders meer flexibiliteit, inzicht en controle moeten geven. Met de functie Priority Products kunnen adverteerders belangrijke productgroepen binnen een campagne prioriteren. Nieuwe A/B-testmogelijkheden helpen bovendien om de impact van campagnes te meten en deze verder te optimaliseren.

App Promotion en lagere acquisitiekosten

Ook App Promotion krijgt een update: adverteerders krijgen een directere manier om app-prestaties via Pinterest te stimuleren, met behulp van Pinterest Performance+-automatisering en privacyvriendelijke metingen. In een eerste test realiseerde een merk hiermee tot 85 procent lagere acquisitiekosten ten opzichte van eerder gebruikte tijdelijke oplossingen.

Restyle: de ruimte visualiseren met AI

Verder introduceert Pinterest Restyle, een nieuwe camera-ervaring waarmee gebruikers met behulp van Pinterest Intelligence hun eigen ruimte opnieuw kunnen visualiseren. Restyle wordt de komende weken als eerste uitgerold in de Verenigde Staten en Canada.

Bill Ready over de rol van AI in zoekadvertenties

Bill Ready, CEO van Pinterest, licht de introductie van Visual Search Ads toe: "Traditionele zoekadvertenties hebben lange tijd gesteund op zoekwoorden, maar in een AI-gedreven wereld uiten mensen zich op veel rijkere manieren. Visual Search Ads stellen marketeers in staat om gebruik te maken van deze nieuwe en snelgroeiende vorm van AI-gedreven zoeken, met een prominente plaatsing op de cruciale beslismomenten waarop mensen zien, opslaan en beslissen. Aangedreven door Pinterest Intelligence, ons AI-gestuurde visuele begrip van beelden, producten, smaak en intentie, maken we die signalen bruikbaar voor adverteerders via visueel zoeken."