Pinterest kondigt in aanloop naar Cannes Lions een reeks nieuwe AI-tools aan voor adverteerders. De focus ligt op drie thema's: betere campagneprestaties, efficiëntere workflows en bredere interoperabiliteit met bestaande AI-omgevingen.

"De toekomst van ontdekken zal niet alleen door trefwoorden worden bepaald. Context, smaak en vertrouwde aanbevelingen zullen bepalend zijn", aldus Lee Brown, Chief Business Officer van Pinterest. "Pinterest heeft een unieke positie omdat mensen naar ons platform komen om te plannen, te verzamelen en actie te ondernemen voor wat ze hierna willen doen. We ontwikkelen AI-ervaringen en -infrastructuur die op een nuttigere en relevantere manier gebruikmaken van die signalen."

Business Assistant

Binnen Pinterest Ads Manager introduceert Pinterest een nieuwe AI-assistent die adverteerders helpt trends te signaleren, kansen te identificeren en campagnes te optimaliseren op basis van Pinterest-inzichten. De tool bevindt zich momenteel in een gesloten bèta en is alleen beschikbaar in de VS.

Pinterest MCP

Pinterest lanceert ook een eigen Model Context Protocol: een AI-native infrastructuur die Pinterest-inzichten beschikbaar maakt binnen de copilots en AI-tools die adverteerders al gebruiken. Campagnes en analyses kunnen daarmee beter worden afgestemd op Pinterest-signalen rondom smaak, trends en intentie. De tool wordt verder ontwikkeld met geselecteerde partners wereldwijd.

Ze ontwikkelen Pinterest MCP verder in samenwerking met belangrijke partners zoals PMG, Pacvue, Dentsu, Havas, Innovid van Mediaocean en Jump450 van Omnicom. Hun feedback geeft vorm aan het protocol voor rapportage, analyse, campagneplanning en uitvoering, en is bepalend voor hoe ze het in de toekomst gaan uitbreiden.

"Met Pinterest MCP kunnen we Pinterest rechtstreeks integreren in de workflows die onze teams al ontwikkelen. Hierdoor kunnen we gemakkelijker prestaties analyseren, inzichten opdoen en kansen benutten zonder van tool te hoeven wisselen", aldus Chris Ivey, President van Jump 450. "Wat Pinterest zo aantrekkelijk maakt, is de kracht van de intentiesignalen. Mensen komen naar Pinterest om te plannen wat ze willen doen, waardoor waardevolle context ontstaat die marketeers helpt slimmere beslissingen te nemen."

Performance+ advertentiemateriaal

Een nieuw AI-model beoordeelt een breder scala aan advertentiemateriaal en selecteert per weergave automatisch de variant die naar verwachting het beste presteert. Dat moet zowel de gebruikerservaring als de advertentieresultaten verbeteren. Deze functie is wereldwijd beschikbaar.

Ask Pinterest

Tot slot test Pinterest een zelfstandige experimentele app - Ask Pinterest - waarmee het platform nieuwe AI-gestuurde winkelervaringen verkent. De inzichten uit de app worden gebruikt voor toekomstige AI-functionaliteiten binnen de hoofdapp. Voorlopig alleen beschikbaar in de VS.

Van zoekwoorden naar context

Met deze aankondigingen positioneert Pinterest zich nadrukkelijk op het snijvlak van AI, visual search en commerce. Waar traditionele zoekmachines zijn gebouwd rondom zoekwoorden, richt Pinterest zich steeds meer op smaak, context en intentie - en wil het gebruikers helpen ontdekken wat bij hen past, ook wanneer ze nog niet precies weten wat ze zoeken.