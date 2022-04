​Pinterest strijdt tegen nepnieuws over klimaatverandering

Klimaatverandering ontkennen

Dat is best een statement, want nog meer dan Facebook kan Pinterest zich schuilen achter de argumentatie dat het slechts een platform is waarop mensen informatie delen van buitenaf. Of eigenlijk: dat het maar gewoon het stadsplein is en wie daar verder op gaat staan of wat er verder op gebeurt, dat is niet zijn verantwoordelijkheid. Pinterest pakt het echter anders aan en wil misinformatie over klimaatverandering tegengaan.

Natuurlijk is er een dunne lijn tussen wetenschap en onwaarheden, want vaak spreekt het ene onderzoek het andere tegen. Het neemt dan ook geen stelling, maar het verwijdert wel berichten die ontkennen dat klimaatverandering bestaat. In het verlengde daarvan wil het ook geen berichten zien waarbij de invloed van mensen op het klimaat worden ontkent.