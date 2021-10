​Zijn onze lichamen wel klaar voor de opwarming van de aarde?

Er zijn mensen die onderzoek doen naar wat een verhoging van de buitentemperatuur doet met het lijf. Dat is bijvoorbeeld goed te onderzoeken op atleten. Oliver Gibson is zo iemand. Hij doet onder andere onderzoek naar hoe atleten zorgen dat hun lijf gekoeld blijft in warme temperaturen. We weten wel dat een lichaam dat in een goede conditie verkeert ook beter is in koel blijven, maar Oli denkt dat dat ook van toepassing kan zijn op heet weer door klimaatverandering. Juist voor mensen die geen topatleten zijn.

Je kent dat vast wel, dan is het bij ons lente en lopen mensen in rokjes, maar zie je in Amsterdam toeristen lopen met winterjassen en mutsen. Als je lijf eenmaal gewend is aan een bepaald klimaat en een bepaalde temperatuur, dan is het niet makkelijk om te wennen aan iets totaal anders. Hoe moet dat nou straks als de aarde nog verder opwarmt ?

Train je lijf op hitte

Oli meent dat we niet op onze lauweren kunnen blijven rusten, maar dat we in actie moeten komen. De warmte komt eraan, laten we zorgen dat onze lichamen hier ook op voorbereid zijn. Zo gaan er hopelijk minder mensen dood bij een hittegolf. Oli gelooft dat iedereen zich kan aanpassen aan hitte, zelfs oudjes. Al na vijf dagen sporten en in een heet bad zitten zag Oli in zijn onderzoek dat het lijf zich begon aan te passen. De standaard lichaamstemperatuur kan zomaar 0,5 graden lager worden.

Een belangrijke rol in het koelen van het lichaam, dat is zweet. Heel fijn is het niet, maar als je snel gaat zweten betekent het dat je het erg warm hebt. Zorg dus dat je veel water drinkt (niet te koud) om je vocht weer aan te vullen. Je kunt dat trouwens niet alleen zien aan je zweetproductie: eerst zie je dat er meer bloed door je lijf gaat, waardoor je rood wordt en dan begin je te zweten. In principe koelt zweet pas zodra het van je huid af is. Het gedeelte onder die zweetdruppel wordt dan koeler en dus ook het bloed dat daar op dat moment stroomt.