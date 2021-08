​Nog nooit hebben we een hetere maand gemeten dan augustus

De aarde warmt op. Niet iedereen is het eens over de redenen die erachter liggen, maar dat het klimaat verandert, moge duidelijk zijn. Nu is gebleken dat augustus 2021 de heetste maand ooit is op aarde. Tenminste: sinds wij dat 142 jaar geleden zijn gaan meten.



Hoewel we in Nederland te stellen hebben met een druilerige zomer waarin de zon zich niet genoeg laat zien, zien we in Turkije dat er bosbranden ontstaan en lachen Spanjaarden drukke toeristen in het 45 graden heette Sevilla uit. Het is nu al een extreem warme maand. Er wordt veel gespeculeerd over de reden van dit hete weer. Is het de klimaatverandering? Griekse officials zeggen van wel, maar is de reden hiervoor hoe wij met aarde omgaan, of heeft dit een natuurlijke oorzaak?

Heetste augustus ooit

De hitte in augustus staat niet op zich, want het vorige warmterecord werd slechts een maand ervoor gebroken door juli. Hoewel juli in 2016, 2019 en 2020 extreem heet was, wist 2021 het net aan te winnen. Je kunt je afvragen of we het winnen moeten noemen: het is overduidelijk een trend dat we steeds warmere weersomstandigheden zien. Dat heeft ook invloed op veel meer dan alleen de aanschaf van tuinsets: dieren moeten anders gaan leven, hebben soms ook veel moeite om te overleven en in sommige landen worden plotseling dieren gespot die daar normaal niet rondlopen.

Rick Spinrad van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten zegt: “In dit geval moeten we niet trots zijn op de eerste plaats. De nieuwe temperatuur benadrukt alleen maar het shockerende en verstorende pad dat klimaatverandering nu bewandeld met de aarde.”