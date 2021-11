David Attenborough maakt indruk in klimaattopspeech

Terwijl hij de hooggeplaatste wereldleiders en politici toesprak op de opening van de COP26-klimaattop in Kopenhagen, bleef hij maar met cijfers komen om zijn argument kracht bij te zetten: “Het is een verhaal van ongelijkheid en instabiliteit,” zei hij. “Zij die het minst hebben gedaan om de problemen te veroorzaken, worden het hardst geraakt. Maar uiteindelijk voelen we allemaal de impact, sommige dingen zijn al onomkeerbaar.”

Nu is hij ook wel een beetje de stem van de waarheid: zo komt hij over door zijn werk aan het inspreken van ‘s werelds meest beroemde natuurdocumentaires. Attenborough is echter veel meer dan gewoon een stem: hij is een strijder tegen klimaatverandering en hij weet precies de vinger op de zere plek te leggen.

David Attenborough

“Alles wat we in de afgelopen 10.000 jaar hebben bereikt, is mogelijk gemaakt vanwege de klimaatstabiliteit gedurende deze tijd. De temperatuur op de wereld is in deze periode niet meer dan plus of min één graad Celsius gezakt. Tot nu. We zitten nu al in de problemen. De stabiliteit waar we allemaal van afhankelijk zijn, is aan het breken.”

Toch is hij hoopvol. “We zijn een macht die krachtig genoeg is om de planeet instabiel te maken, dan zullen we door samen te werken ook net zo krachtig zijn om hem te redden,” aldus de 95-jarige force of nature. “Misschien zal het feit dat de mensen die het meest worden getroffen door klimaatverandering niet langer een ingebeelde toekomstige generatie zijn, maar jonge mensen die vandaag leven, ons misschien de impuls geven die we nodig hebben om ons verhaal te herschrijven: om van deze tragedie een triomf te maken."