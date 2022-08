​Pinterest introduceert app Shuffles om moodboards te maken

Een moodboard maken is dus best handig als je iemand anders een gevoel of stijl wil laten zien. Pinterest zelf is daar niet heel geschikt voor, omdat de app meer gaat over losstaande artikelen en foto’s verzamelen, dan dat er één geheel van wordt gemaakt. Het blijkt ook niet zo te passen via Pinterest: anders had het bedrijf immers wel gekozen voor een nieuwe mogelijkheid binnen de eigen app, in plaats van iets compleet nieuws.

Een moodboard kennen veel mensen waarschijnlijk vooral van televisie. Zo moeten de huizenkopers uit Kopen zonder Kijken altijd een moodboard maken om de interieurstylist een idee te geven van hun persoonlijke stijlen. Of nou ja, persoonlijk: jaren ‘30-woningen en vissengraatvloeren komen toch elke keer weer terug. Toch is zo’n moodboard wel heel handig, want je kunt er in één keer een bepaald gevoel mee teweeg brengen. Maak je een board met plaatjes die allemaal rood zijn en zwart, misschien zelfs met een duivel ertussen, dan breng je iets heel anders over dan wanneer je voor nude-tinten gaat en voor een plaatje van de lucht kiest.

Alleen op uitnodiging

Shuffles (wat in het Nederlands schuiven betekent) is verkrijgbaar op iPhones en je kunt toegang krijgen per uitnodiging. Klinkt allemaal heel VIP, maar vergis je niet: Clubhouse was ooit ook alleen op basis van uitnodiging en zoiets verspreidt zich vaak al snel als een olievlek. Het is alleen zo jammer dat Android-telefoons nog niet mogen meedoen. Zeker omdat het niet de bedoeling is dat je in deze app een moodboard voor jezelf maakt en dat is het. Het gaat er juist om dat je ze kunt delen met anderen.

Een moodboard is niet alleen bedoeld om een gevoel over te brengen: het is ook om esthetisch gezien zo fijn in elkaar te zitten, dat het als het ware een soort kunstwerk wordt. We zijn dan ook benieuwd in hoeverre je zoiets kunt maken binnen Shuffles. Techcrunch geeft aan dat het idee is dat je niet zomaar een pin kunt maken in Shuffles, maar dat je ook tools krijgt om een bepaalde foto in één keer ‘uit te knippen’, mogelijkheden om foto’s over elkaar te schuiven (collagetijd!) en dat je ook animaties kunt toevoegen om het geheel spannender te maken.