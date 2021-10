​Wat is Pinterest en wat kun je ermee?

Sommige mensen noemen het een social medium, maar anderen noemen hem niet in het rijtje Twitter, Facebook, Instagram, enzovoort. Dat is echter juist precies de kracht van Pinterest . Het is heel privé en heel sociaal tegelijk. Als je dit artikel hebt gelezen, dan weet je wat Pinterest is en wat je ermee kunt.

Het Amerikaanse Pinterest werd in 2010 opgericht en is uitgegroeid tot beursgenoteerd bedrijf. Dat komt omdat het gigantische aantallen mensen weet te trekken: in het tweede kwartaal van 2021 werden er 454 miljoen maandelijks actieve gebruikers gemeld. Ben Silbermann is de CEO van Pinterest: hij bedacht samen met wat vrienden dat een digitaal prikbord nog miste op internet. Zo ontwikkelden ze samen Pinterest, een manier om je verzamelingen online te delen en uit te breiden.

Het mooie aan Pinterest is dat je er ook artikelen mee kunt vastpinnen die niet al op Pinterest staan. Ga hiervoor naar je account in de app, klik op de plus, dan pin en druk dan op de wereldbol. Plaats dan de URL van het artikel dat je wil bewaren (bijvoorbeeld op nog eens op een ander moment te lezen) en je ziet het vervolgens op het gekozen Pinterest-bord. Je kunt zelf kiezen of je Pinterest-bord openbaar is of privé.

Die dingen heten pins. Zie het als iets wat met een punaise op een prikbord is bevestigd. Denk bijvoorbeeld aan tips hoe je je haar kunt doen of bijzondere foto’s waar je je geïnspireerd door raakt. Het is mogelijk om borden aan te maken voor verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: verbouwing van de badkamer, prep voor dat 80’s feestje of memes waarom je keihard moet lachen. Je kunt op Pinterest zoeken in borden en pins, voor nog meer inspiratie.

Pins en borden delen

Misschien vraag je je af wat er dan sociaal is aan Pinterest en dat is precies waarom het platform niet steevast wordt genoemd in het rijtje met Facebook, Instagram, enzovoort. Het idee is dat als jij iets hebt gepind en een ander komt jouw pin tegen, dan kan hij of zij deze repinnen. Kortom: een artikel wordt dan op zijn of haar bord geplaatst. Je kunt ook berichtjes sturen naar andere gebruikers of een gezamenlijk bord maken: erg handig als je gaat samenwonen of een reis plant met je vrienden.

Pinterest is te gebruiken in de browser, maar ook via de app. Je account synchroniseert, dus als je in de browser iets op je prikbord pint, dan vind je het ook terug in de app. Uiteindelijk is dat alles wat Pinterest is: een zoekmachine voor inspiratie. Hoewel het platform zelf wel redelijk aanstuurt op bepaalde onderwerpen, zoals fotografie, interieurstyling en koken, ben je vrij om alles wat je maar wil te pinnen. Je kunt zelfs zelfgemaakte foto’s pinnen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat leggen we volgende week uit in het volgende deel uit van deze artikelserie.

Deel 1: Wat is Pinterest en wat kun je ermee?

Deel 2: Zo gebruik je Pinterest

Deel 3: Pinterest zakelijk inzetten: zo doe je dat









Fotocredits: Geralt