Pinterest laat je nu producten zien (en kopen) op basis van je foto's

Pinterest komt met een nieuwe optie: producten vinden op basis van je foto's. Kopen wat je ziet dus eigenlijk. Klinkt verleidelijk? Dat is natuurlijk precies de bedoeling. De kracht van het platform zit hem in de verleiding. Je maakt een verzameling met borden en pins die je leuk vindt en straks laat Pinterest je ook meteen zien waar je die leuke lamp kunt kopen. Of die toffe schoenen. Nu komt het platform met de nieuwe optie die ook wel: 'See it, Snap it, Buy it' wordt genoemd.

Kopen wat je ziet

Terwijl je door je feed op Pinterest scrollt maak je een foto van de voor jou interessante producten (door het camaratabblad te openen), of je uploadt een eigen foto. In de winkelsectie zie je waar je dit product vervolgens kunt kopen. Of producten, want Pinterest kijkt naar alle producten die in de foto geïdentificeerd kunnen worden. Elke productpin linkt zelfs direct naar de winkelwagen op de site van de betreffende online shop. Zo wordt het wel heel lastig om de verleiding te weerstaan.

Steeds meer functies gericht op winkelen

Pinterest zet al tijden steeds duidelijker in op shoppen. Dat is niet gek, want het is een belangrijk onderdeel van het verdienmodel. Daarom worden er steeds meer functies uitgerold die gericht zijn op winkelen. Deze specifieke nieuwe optie bouwt voort op een in april uitgerolde tool, waarin je een feed met Pins ziet gebaseerd op zoektermen die je hebt gebruikt. Hieraan gekoppeld is de Pinterest-app op Shopify, zodat verkopers gemakkelijker kunnen verkopen op het platform. Mode en interieur zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de items die verkocht worden via Pinterest.