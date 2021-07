​Ondernemers lopen kansen mis doordat ze niet vindbaar zijn op Pinterest

Ondernemers laten enorme kansen liggen als ze niet vindbaar zijn op Pinterest. Dit is een krachtig platform dat veel ondernemers onderschatten. Vaak omdat ze denken dat het alleen draait om mooie plaatjes of het een ander social media kanaal is, wat dus vooral weer tijd kost. Een gemiste kans.



Pinterest is na Google de grootste zoekmachine ter wereld die voor meer verkeer en verkopen kan zorgen, zonder dat je hier continu actief hoeft te zijn. En het is dus geen ander social media kanaal zoals Instagram, Facebook of Linkedin. Mensen gebruiken Pinterest om hun volgende aankoop te plannen.

Online Pinterest Summit

Daarom organiseerde Maaike Gulden samen met Pinterest, Tailwind en 5 toonaangevende Pinterest experts van Nederland een online Pinterest summit op 1 juli. Een dag lang konden ondernemers en marketeers gratis trainingen volgen van, zodat ze dit platform optimaal kunnen inzetten.

Ondernemers laten enorme kansen liggen

Initiatiefnemer en social media expert Maaike Gulden is Pinterest-gebruiker van het eerste uur. Ze vindt het jammer dat veel ondernemers en marketeers dit platform links laten liggen. Wereldwijd zijn er maandelijks ruim 478 miljoen gebruikers actief. In Nederland zijn dat er 5,34 miljoen en in Vlaanderen 2,96 miljoen.