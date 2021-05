Pinterest gaat live-streaming testen tijdens virtueel event

Pinterest wil in navolging van sociale netwerken als Facebook haar gebruikers ook in staat stellen live content te streamen naar hun volgers. Binnenkort wil Pinterest deze functie gaan testen tijdens een driedaags virtueel live-event. Tijdens dat event zullen ruim 20 top content creators, waaronder namen als Jonathan van Ness en Rebecca Minkoff, diverse livestream sessies organiseren.

Live videostreaming is hot

Het idee voor het uitbreiden van Pinterest met de mogelijkheid om live video te streamen is ontstaan tijdens de coronacrisis. Toen moest zo ongeveer gaan videostreamen om in contact te kunnen blijven met vrienden, collega’s en klanten. Daarbij komt dat de content-creator economie aan een flinke opmars bezig is. Het virtuele test-event wordt eind deze maand, op 24 en 25 mei, georganiseerd en ‘uitgezonden’ via de Pinterest App.

Eind vorig jaar teste Pinterest al de zogenoemde ‘class communities’ functie. Daarmee konden gebruikers zich via Pinterest aanmelden voor lessen via Zoom. Videomakers gebruikten daarvoor de Pinterest panels gebruikten om materialen, notities en andere resources bij elkaar te brengen. De class communities functie was bovendien voorzien van een groepschat optie en shopping functies.