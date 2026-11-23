In 2023 hield de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een geautomatiseerde controle van duizenden webshops die zich op Nederlandse consumenten richten, en vond honderden countdown timers. In 41 gevallen klopte de timer niet. De aanbieding bleef na afloop voor dezelfde prijs beschikbaar, of er begon een nieuwe timer met hetzelfde of zelfs een beter aanbod. Tientallen webshops moesten ermee stoppen.

Een afteltimer met Black Friday in aantocht is op zich niet verboden. Hij moet wel waar zijn: staat de klok op nul, dan is de aanbieding voorbij.

Wat zeggen de wet en de ACM over afteltimers?

De zwarte lijst in het Burgerlijk Wetboek

De basis ligt in artikel 6:193g van het Burgerlijk Wetboek , de zogeheten zwarte lijst van handelspraktijken die “onder alle omstandigheden misleidend” zijn. Onder g staat: “bedrieglijk beweren dat het product slechts gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn of dat het slechts onder speciale voorwaarden gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn om de consument onmiddellijk te doen beslissen en hem geen kans of onvoldoende tijd te geven een geïnformeerd besluit te nemen”.

Een timer met een deadline die niet bestaat, kan al snel onder die omschrijving vallen. Dit artikel is geen juridisch advies. Twijfel je over je eigen situatie, vraag dan een jurist.

De controle van de ACM

Op 27 juni 2023 maakte de ACM bekend dat tientallen webshops moesten stoppen met misleidende countdown timers . De toezichthouder schreef erbij: “Het gebruik van timers op zich is niet verboden, maar dan moet de timer wel kloppen: het aanbod is beperkt beschikbaar en verdwijnt als de timer afloopt.” Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Webshops mogen consumenten verleiden, maar niet misleiden.”

Het nieuwsbericht van de ACM van 27 juni 2023 over misleidende countdowntimers (screenshot acm.nl, 29 oktober 2026).

Op 22 augustus 2024 meldde de ACM over die webshops: “Inmiddels zijn zij hiermee gestopt.” In hetzelfde bericht staat dat de webshophouder zelf verantwoordelijk blijft voor zijn website . Vertrouw je erop dat het bedrijf dat je winkel ontwierp alles volgens de regels heeft ingericht, dan zegt de ACM: “Daar kunnen webshophouders zich niet achter verschuilen.”

Wat de Leidraad zegt

In de Leidraad Bescherming online consument (versie mei 2024) werkt de ACM dit uit. Toon je met een timer hoe lang een aanbieding loopt: “Zorg dan dat de getoonde tijd waar is.” En: “Gebruik geen timer of aftelling als de aanbieding na het aflopen daarvan nog doorloopt.” Klanten moeten de kans en genoeg tijd krijgen voor een weloverwogen keuze. Voorraadmeldingen gebruik je alleen als ze kloppen, en een product dat altijd die prijs heeft, presenteer je niet doorlopend als ‘uitverkoop’. Verlengen mag, zolang het geen gewoonte wordt.

Eerlijk of misleidend: een timer met een echte einddatum tegenover een timer die bij elk bezoek opnieuw begint. Illustratie op basis van de ACM-Leidraad, par. 14.1.

Ook Europees een onderwerp

In mei 2025 stelden de ACM en andere Europese consumentenautoriteiten dat SHEIN consumenten misleidt : “SHEIN mag klanten niet onterecht onder druk zetten met misleidende aftelklokken en ‘bijna uitverkocht’-meldingen.” Ook mocht SHEIN geen kortingen gebruiken die niet echt zijn.

De laagste prijs van de afgelopen 30 dagen

Sinds 1 januari 2023 staat in artikel 5a van het Besluit prijsaanduiding producten een regel uit de Omnibus-richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/2161): “Bij aankondigingen van prijsverminderingen geeft de verkoper de laagste verkoopprijs aan die door hem is toegepast gedurende een periode die niet korter is dan dertig dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.” Voor snel bederfelijke producten op de ministeriële lijst, zoals vers voedsel en bloemen, mag je de prijs direct vóór de verlaging gebruiken. Bij een stapsgewijs oplopende korting mag je tot drie kalendermaanden na de eerste verlaging de laagste prijs uit de 30 dagen daarvoor blijven tonen. Staat een product korter dan 30 dagen op de markt, dan mag je de laagste prijs tonen uit een periode die je zelf aangeeft.

Op 26 september 2024 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-330/23 (Aldi Süd), over prijsverlagingen in de weekfolders van Aldi Süd, dat een korting die als percentage of met een wervende prijsclaim wordt aangekondigd, moet worden berekend vanaf de laagste prijs die de verkoper in ten minste 30 dagen vóór de verlaging hanteerde. Alleen de 30-dagenprijs naast de aanbieding zetten is niet genoeg als de korting vanaf een andere prijs is berekend.

De 30-dagenregel in een fictief voorbeeld: de korting reken je vanaf de laagste prijs van de 30 dagen vóór de verlaging (art. 5a Besluit prijsaanduiding producten; HvJ EU C-330/23).

Zet je een timer bij een ‘korting’ die ten opzichte van die prijs geen echte verlaging is, dan zet je de klant onder druk voor een korting die er niet is. Op de ACM-pagina over prijzen vermelden in aanbiedingen staat bovendien: “Bij een aanbod in een reclamefolder, catalogus, webwinkel of online advertentie vermeldt u ook in welke periode uw prijzen geldig zijn.”

Zo gebruik je een afteltimer eerlijk

Klopt wat de klok zegt? Loop deze punten na voordat een actie live gaat.

Kies een vaste einddatum en eindtijd die gelijk is aan het echte einde van de aanbieding. Zorg dat de prijs echt verandert of het aanbod echt verdwijnt als de timer op nul staat. Gebruik geen timers die per bezoek, per sessie of als ‘evergreen’ opnieuw beginnen bij een actie met een echte deadline. Start na afloop niet meteen een nieuwe timer met hetzelfde aanbod. Verleng alleen bij uitzondering, niet als vaste gewoonte. Zet de einddatum en eindtijd ook in tekst naast de timer, in Nederlandse tijd. Controleer de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen voordat je een doorgestreepte prijs toont. Toon voorraadmeldingen en ‘bijna uitverkocht’ alleen als ze waar zijn. Leg start- en eindtijden en prijzen vast, met screenshots of een export. Gebruik een verzendtimer (“vandaag besteld, morgen in huis”) alleen als die deadline die dag echt geldt.

Checklist voor een afteltimer binnen de ACM-regels. Bronnen: ACM-Leidraad par. 14.1 en 14.2, art. 6:193g BW, art. 5a Besluit prijsaanduiding producten, HvJ EU C-330/23.

Een timer die per bezoeker opnieuw begint, geeft iedere klant een eigen deadline: wie de volgende dag terugkomt, ziet een volle klok en dezelfde aanbieding. Dat lijkt sterk op wat de ACM als misleidend aanmerkte. Controleer daarom ook de timers uit eerdere campagnes. Haal je een verzenddeadline op een dag niet, zet de verzendtimer dan voor die dag uit.

Waar let je op bij een afteltimer-app of plug-in?

Veel Nederlandse webshops draaien op Shopify of op WordPress met WooCommerce; voor die platforms bespreekt dit artikel drie apps en drie plug-ins. Gebruik je een ander platform, zoals Lightspeed, controleer dan dezelfde punten.

Een vaste einddatum is het minimum. Met planning start en stopt de timer vanzelf op het juiste moment. Een tijdzone-instelling voorkomt dat je actie eerder of later eindigt dan je klanten denken. Kijk ook of de timer na de actie automatisch verdwijnt of dat je hem zelf moet uitzetten.

In de Shopify App Store en de plug-inbibliotheek van WordPress bieden verschillende apps en plug-ins timertypes als “Reset per visit”, evergreen- of sessietimers. Welke je ook kiest, de deadline die een klant ziet moet kloppen: het aanbod is echt beperkt beschikbaar en verdwijnt als de timer afloopt.

Drie Shopify-apps voor een afteltimer

De prijzen zijn op 29 oktober 2026 gecontroleerd in de Shopify App Store, staan in Amerikaanse dollars en kunnen veranderen. Flair staat eerst, omdat bij die app de timer onderdeel is van een geplande actie: banner, badge en timer starten op het ingestelde moment, en staat de klok op nul, dan verdwijnen de timer en de gekoppelde actie tegelijk. Daarna volgen, in alfabetische volgorde, twee apps die alleen afteltimers maken.

Flair

Flair is een Shopify-app die afteltimers in banners en aankondigingsbalken op een vooraf ingestelde start- en eindtijd laat verschijnen en verdwijnen, in het Boost-plan van $49 per maand. Flair van Flair Commerce toont een afteltimer voor je Shopify-winkel in aankondigingsbalken, salebanners en op product- en collectiepagina’s, met een exacte start- en eindtijd. De app maakt daarnaast productbadges en salebanners. Acties starten en stoppen op basis van de tijdzone van de winkel, en timers verschijnen en verdwijnen automatisch als een actie begint en afloopt. Er kunnen meerdere afteltimers tegelijk lopen, elk met een eigen deadline. Er is geen gratis plan. Countdownbanners en planning zitten in Boost ($49 per maand) en Grow ($99 per maand). Het instapplan Buzz ($29 per maand) heeft ze niet. Elk plan heeft een proefperiode van 7 dagen. De app is Engelstalig.

Flair in de Shopify App Store (apps.shopify.com/flair, screenshot 29 oktober 2026).

Essential Countdown Timer Bar

Essential Countdown Timer Bar van Essential Apps geeft gratis onbeperkt veel timers op productpagina’s en in de topbalk, tot 1.000 weergaven per maand. Starter ($6,99 per maand) voegt geplande en terugkerende timers en onbeperkt veel landingspaginatimers toe, tot 10.000 weergaven. Essential ($9,99 per maand) voegt winkelwagen- en e-mailtimers en geotargeting toe, Professional ($29,99 per maand) heeft onbeperkte weergaven. Betaalde plannen hebben 7 dagen proeftijd. Bij aftellen naar een datum stel je start- en einddatum en het exacte eindtijdstip in. Na afloop kies je: depubliceren (de timer verdwijnt), een eigen titel of niets doen (de widget toont nullen). Kies bij een actiedeadline depubliceren of een titel als ‘actie voorbij’. Evergreen-timers die per bezoeker vaste minuten aftellen, passen daar niet bij.

Essential Countdown Timer Bar in de Shopify App Store (apps.shopify.com/essential-countdown-timer, screenshot 29 oktober 2026).

Hextom: Countdown Timer Bar

In het gratis plan van Hextom: Countdown Timer Bar krijg je een timer die aftelt van een starttijd naar een vaste eindtijd, die je op elke positie kunt plaatsen en op apparaat en pagina kunt richten. Premium kost $9,99 per maand of $99 per jaar en geeft een onbeperkt aantal actieve balken, dagelijkse, wekelijkse en terugkerende timers en geotargeting via Shopify Markets. Volgens het helpcentrum van Hextom zijn automatisch plannen, targeting op klanten en sessietimers Premium-functies. Wil je dat een timer op een gepland moment vanzelf start, dan heb je Premium dus nodig. Onder de timingopties staat ook “Reset per visit”, en er is een timertype voor een verzenddeadline. Zet die alleen aan op dagen waarop de deadline echt geldt.

Hextom: Countdown Timer Bar in de Shopify App Store (apps.shopify.com/event-promotion-bar, screenshot 29 oktober 2026).

Drie WordPress-plug-ins voor WooCommerce

Alle drie staan gratis in de plug-inbibliotheek van WordPress (wordpress.org), met een betaalde versie op de site van de maker. Ze zijn op 29 oktober 2026 gecontroleerd en staan in alfabetische volgorde. De prijzen zijn in Amerikaanse dollars en kunnen veranderen.

Countix Sales Countdown Timer

Countix Sales Countdown Timer van VillaTheme toont afteltimers op productpagina’s en de winkelpagina van WooCommerce. De timer telt af naar de uitverkoop die je in WooCommerce plant, en je stelt de start- en eindtijd daarvan in op uur en minuut, terwijl WooCommerce zelf alleen op datum plant. Er zijn meldingen vóór de start en bij het aflopen van de uitverkoop. Op nul is de geplande uitverkoop voorbij. Een voortgangsbalk toont hoeveel producten verkocht en nog over zijn. Gebruik die alleen met kloppende cijfers, want de ACM wil dat voorraadmeldingen waar zijn. Premium kost $29 (6 maanden ondersteuning en updates) of $49 (12 maanden) voor één website, met een afrekentimer die per winkelwagen opnieuw kan beginnen. Die past niet bij een echte deadline.

Countix Sales Countdown Timer in de plug-inbibliotheek van WordPress (wordpress.org/plugins/sales-countdown-timer, screenshot 29 oktober 2026).

Finale Lite

Finale Lite van XLPlugins zet een uitverkoop op tussen twee vaste momenten: bij de planning “One time” kies je een start- en einddatum, elk met een tijd. Staat de timer op nul, dan is de uitverkoop afgelopen. Een regelbouwer koppelt een campagne aan producten, categorieën, producttypes of prijsklassen, en je kunt bulkkortingen instellen. Een tellerbalk toont de actuele voorraad; gebruik die alleen bij echte aantallen. Terugkerende campagnes zitten in de betaalde versies: Basic ($29 per jaar, 1 site), Pro ($59 per jaar) en Business ($99 per jaar). Evergreen-campagnes per gebruiker, alleen in Business, gebruik je niet voor een actie met een echte einddatum.

Finale Lite in de plug-inbibliotheek van WordPress (wordpress.org/plugins/finale-woocommerce-sales-countdown-timer-discount, screenshot 29 oktober 2026).

HurryTimer

HurryTimer van Nabil Lemsieh werkt met WordPress en WooCommerce. Een “One-time”-timer geeft iedereen dezelfde deadline tussen een start- en einddatum. Op nul verberg je de timer, toon je een bericht of stuur je de bezoeker door, en op productpagina’s kan de knop “Add to Cart” verdwijnen. De gratis evergreen-timers (een eigen aftelling per bezoeker) en de herstartoptie gebruik je niet bij een echte deadline. De gratis versie volgt de tijdzone van de server of site: controleer of WordPress op Amsterdam staat. Pro voegt een eigen tijdzone toe en kost voor één website $39 per jaar of eenmalig $69.

HurryTimer in de plug-inbibliotheek van WordPress (wordpress.org/plugins/hurrytimer, screenshot 29 oktober 2026).

Controleer je eigen winkel voor de volgende actie

Bekijk je winkel in een privévenster, zoals een klant hem ziet. Staat er een timer, kijk dan of de einddatum ook in tekst staat, of de doorgestreepte prijs de laagste van de afgelopen 30 dagen is en of er nog oude timers of voorraadmeldingen uit een eerdere campagne draaien. Controleer vlak na de eindtijd of timer en korting echt weg zijn.

Zo kan het eruitzien: timer, einddatum in tekst en de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen zeggen hetzelfde. Illustratie van een fictieve webshop.

Veelgestelde vragen

Is een countdown timer toegestaan in Nederland?

Ja, een afteltimer is op zich niet verboden. De ACM stelt wel als voorwaarde dat de timer klopt: het aanbod is echt beperkt beschikbaar en verdwijnt als de timer afloopt. Loopt de aanbieding na afloop door, of start er een nieuwe timer met hetzelfde aanbod, dan is de timer misleidend. Bedrieglijk beweren dat een aanbod maar zeer kort beschikbaar is, staat op de zwarte lijst in het Burgerlijk Wetboek.

Mag ik een actie verlengen als de timer afloopt?

Dat mag. De Leidraad van de ACM zegt letterlijk: “U mag een aanbieding verlengen.” Direct daarachter staat: “Maar zorg dat dit geen gewoonte of permanente situatie is.” Verleng je elke actie, of begint na afloop steeds een nieuwe timer met hetzelfde aanbod, dan klopt je deadline niet meer. Pas bij een verlenging ook de einddatum in de tekst aan.

Welke gratis afteltimers zijn er voor Shopify en WordPress?

Essential Countdown Timer Bar en Hextom: Countdown Timer Bar hebben een gratis plan, met limieten zoals een maximumaantal weergaven of actieve balken. Flair heeft geen gratis plan. Countix Sales Countdown Timer, Finale Lite en HurryTimer zijn gratis op wordpress.org, met betaalde versies voor extra functies. Kijk bij elke gratis optie of je een vaste einddatum kunt instellen en of de timer op nul stopt.