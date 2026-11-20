KPN schakelt zijn 2G-netwerk op 1 december 2027 definitief uit. Hebben je ouders een alarmknop die alleen via dat netwerk werkt, dan is het de vraag of die daarna nog verbinding maakt wanneer ze hulp nodig hebben.

Volgens KPN is het bedrijf sinds maart 2026 al begonnen met het uitschakelen van 2G-toegang voor klanten die het netwerk niet meer nodig hebben. Volgens onderzoek van EenVandaag uit oktober 2026 gebruiken naar schatting 30.000 tot 80.000 mobiele alarmapparaten in Nederland nog 2G, van noodknoppen tot alarmhorloges. Personenalarmering loopt niet altijd risico. Ook oude telefoons en andere apparaten die alleen via 2G werken kunnen ermee te maken krijgen. Eén landelijke einddatum is er niet: Odido meldt dat zijn 2G-netwerk in 2023 is uitgezet, terwijl Vodafone het volgens de huidige planning minstens tot eind 2026 beschikbaar houdt.

Waarom 2G verdwijnt

2G bestaat sinds 1991. KPN wil de ruimte die het netwerk inneemt gebruiken voor 4G en 5G, die volgens het bedrijf sneller en stabieler zijn. KPN zette zijn 3G-netwerk op 31 maart 2022 al uit.

Voor bedrijven kan die overstap meer werk betekenen dan een nieuwe telefoon kopen. KPN helpt zakelijke klanten en partners sinds 2022 om apparaten op te sporen die nog 2G gebruiken. De provider wilde oorspronkelijk op 1 december 2025 stoppen, maar schoof de einddatum twee jaar op om de markt meer tijd te geven.

Odido, voorheen T-Mobile, stopte op 1 juni 2021 al met het uitbreiden en ondersteunen van 2G-gebruik. Bij de uitschakeling op 1 juni 2023 verloren ook apparaten die onderling via 2G communiceren hun verbinding. Odido houdt voorlopig nog wel een 3G-netwerk in de lucht. Bij VodafoneZiggo staat de definitieve einddatum voor 2G nog niet vast: ANBO-PCOB noemt beschikbaarheid tot minstens eind 2026, terwijl Telecompaper en ACM 2028 of 2029 als latere, onbevestigde einddatum noemen.

Een noodknop heeft een verbinding nodig

Een alarmknop die uitsluitend via 2G werkt, kan na het verdwijnen van dat netwerk geen noodmelding meer versturen. Dat geldt ook voor een seniorentelefoon of alarmhorloge dat alleen die verbinding gebruikt. De techniek in het apparaat en het netwerk van de simkaart die erin zit bepalen of de alarmknop blijft werken.

Bij KPN geldt de definitieve stop voor consumenten én zakelijke klanten. Het bedrijf blokkeert als onderdeel van de overstap ook 2G-toegang op simkaarten in telefoons die 4G of 5G ondersteunen. Zo’n blokkade in een moderne telefoon zegt op zichzelf niets over de alarmknop die je ouders gebruiken.

Ook bellen naar 112 vraagt om een apart onderscheid. KPN zegt dat 112 bereikbaar blijft als 2G is uitgeschakeld, maar waarschuwt tegelijk dat noodoproepen via VoLTE, bellen over 4G, niet in alle gevallen gegarandeerd goed functioneren. De European Emergency Number Association (EENA) riep vanwege risico’s bij noodoproepen op om de uitschakeling van 2G en 3G in Europa uit te stellen. Dat risico speelt volgens KPN ook bij andere providers die 2G en 3G uitzetten.

Een nieuwer alarmsysteem kan via 4G of een vaste verbinding werken. Bij zorgaanbieder Aafje werkt nieuwe personenalarmeringsapparatuur sinds begin 2025 standaard via modernere netwerken zoals 4G; minder dan 0,1 procent van de cliënten gebruikt daar nog KPN’s 2G-netwerk. Careyn en Pieter van Foreest melden eveneens dat hun personenalarmering al via 4G loopt.

Verkoop van oude noodsystemen

Juist bij een nieuwe aankoop kun je dus alsnog een oud probleem binnenhalen. Uit onderzoek van EenVandaag uit 2026 bleek dat Thuiszorgwinkel.nl twee specifieke 2G-afhankelijke noodsystemen tot voor kort zonder waarschuwing verkocht; Hart van Nederland meldde dat eveneens. Thuiszorgwinkel.nl haalde daarna twee modellen die uitsluitend op 2G werken uit de verkoop.

LifeWatcher verkoopt inmiddels alleen nog 4G-horloges. De aanbieder gaat klanten met oudere 2G-modellen informeren en hun een omruilregeling aanbieden. Bij een alarmhorloge dat je al in huis hebt, is de gebruikte netwerkverbinding bepalend.

De Patiëntenfederatie vindt dat ook zorgaanbieders cliënten over het verdwijnen van 2G moeten informeren. “De zorgprofessional kan signaleren wie hier nog gebruik van maakt”, zegt de organisatie. Dat is vooral belangrijk als een alarm via een zorgdienst loopt en je zelf niet weet welk apparaat of welke simkaart daarin zit.

Wat kun je nu controleren?

Begin bij de aanbieder van de personenalarmering: vraag of het specifieke apparaat via 4G, een vaste verbinding of uitsluitend via 2G werkt. Controleer bij een los gekocht alarmhorloge of noodknop ook welke simkaart erin zit. Alleen 2G is het antwoord waarbij vervanging nodig is voordat het gebruikte netwerk verdwijnt.

Goed om te weten: Heb je een KPN-simkaart in je telefoon, dan kun je gratis 1204 bellen. Je hoort direct of dat toestel geschikt is om via 4G of 5G te bellen. Voor een losse alarmknop moet je de geschiktheid van dat apparaat zelf bij de aanbieder controleren.

Ook buiten de zorg kunnen 2G-apparaten aandacht vragen, zoals bepaalde slimme energiemeters en apparatuur die automatisch gegevens doorstuurt. Voor KPN-klanten is het verstandig die apparaten vóór de uitschakeling te controleren. Tijmen Wigboldus, verantwoordelijk voor mobiele netwerken bij KPN, zegt over de introductie van 2G: “Ik was nog geen jaar toen de eerste 2G-toepassingen op de markt kwamen.”