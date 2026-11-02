Black Friday-maand is begonnen en hoewel het natuurlijk Black Fri-DAY heet, is het in Nederland maar moeilijk om het bij die ene dag te houden. Waar Cyber Monday niet eens zo heel speciaal is, en Singles Day op 11 november voor veel winkels toch iets te Chinees is, daar heeft retail duidelijk bedacht dat Black Frimonth de oplossing is. Ga je shoppen? Houd er dan wel rekening mee dat de prijzen die je ziet niet zo standvastig zijn als je misschien denkt.

Algoritmes en Black Friday

Algoritmes zijn aanwezig op websites om zo te zorgen dat de prijs die jij ziet, aantrekkelijk voor je is. Of eigenlijk: zowel zorgt dat je koopt als dat je het maximale betaalt van wat jij zou willen betalen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar je historie op de site: koop jij altijd alleen maar in de sale ? Gebruik je veel kortingscodes? Het is een beetje oneerlijk, maar mensen die ook daadwerkelijk koopjes jagen krijgen vaak meer korting dan zij die ook items kopen die niet in de aanbiedinig zijn. Wel krijgt die laatste categorie vaker een cadeau aangeboden bij hun aankoop.

Een ander aspect wat meetelt is natuurlijk of je er überhaupt wel klant was: zo niet, dan heb je kans dat je 15 procent korting kunt krijgen als je je voor de nieuwsbrief inschrijft. In het verleden is het daarnaast wel eens gebeurd dat mensen die van een bepaald apparaat surfden al dan geen korting kregen. Nu is dat in Europa inmiddels flink aan banden gelegd, maar het kan gebeuren, zeker als je op een VPN bent of op reis shopt.

Ook wordt er gekeken of je via een advertentie op een andere site binnenkomt of niet: in dat laatste geval heb je waarschijnlijk een hoge koopintentie en je krijgt dan ook nauwelijks korting, want blijkbaar heb je toch al interesse. Ook kijken sites hoe vaak je al in de shop hebt gekeken en wat er allemaal in je mandje zit: vaak krijg je op den duur korting op wat er nog in je mandje zit, puur omdat je het maar niet afrekent. Als je dus geduld hebt, dan kan het zinvol zijn om je mandje vol te klikken en het verder even te laten rusten. En ja, er kan soms ook worden gezien dat je de site verlaat en weer snel terugkomt, wat vaak betekent dat je vergelijkt en dat zorgt soms ook voor korting.

Ga incognito

Vind je de bovenstaande praktijken maar niks? Hoewel je er soms voordeel uit kunt halen, kan het ook de andere kant op werken. Het is dus slim om soms even een incognitovenster te openen en even wat 'schoner' te surfen, of aan een vriend(in) te vragen of die even een kijkje wil nemen. Zeker als je van plan bent om iets duurs te kopen, dan is wat onderzoek -en dus ook wat geduld- wel een verstandige keuze.