Je laptop gaat om zes uur dicht. Je telefoon niet. Tussen het koken en de tv door check je nog even Slack , beantwoord je een mail van een klant en kijk je hoe de campagne van vandaag loopt. Voor je het weet is het half twaalf en ben je eigenlijk nog steeds aan het werk.

Herkenbaar? Dan ben je in goed gezelschap. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO was in 2022 43 procent van de werknemers vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar. Voor ondernemers is die grens vaak nog vager, want er is niemand die zegt dat het klaar is voor vandaag.

Wat een digitale zonsondergang is

Het idee is simpel. Je kiest een vast tijdstip waarop je schermen stoppen met werken. Net als de zon gaat je digitale dag elke avond op hetzelfde moment onder. Daarna geen mail, geen dashboards en geen nieuwsfeeds meer.

Thuisarts.nl adviseert om schermen 1 tot 2 uur voor bedtijd weg te leggen. Ga je rond half twaalf slapen, dan ligt je zonsondergang dus ergens tussen half tien en half elf. Dat voelt voor veel ondernemers vroeg. Begin daarom met één of twee avonden per week en kijk wat er gebeurt.

Laat je techniek het werk doen

Wilskracht om negen uur 's avonds is schaars. Gelukkig heeft je telefoon er instellingen voor. Op een iPhone stel je bij Schermtijd een apparaatvrije tijd in, waarin alleen de apps werken die jij kiest. Op Android vind je onder Digitaal welzijn de bedtijdmodus, die je scherm grijs maakt en meldingen dempt.

Ook je werktools kunnen meehelpen. In Slack stel je een meldingsschema in, zodat berichten na een bepaald tijdstip wachten tot de ochtend. Schrijf je 's avonds toch nog een mail, plan hem dan in voor de volgende ochtend. Zo leer je je klanten en je team niet aan dat je om elf uur 's avonds reageert.

De simpelste tip is misschien de beste. Laad je telefoon op in de keuken of de gang, niet naast je bed.

Vervang het scherm door iets anders

Een lege avond vult zich snel weer met scrollen. Geef je zonsondergang daarom een vervolg. Zet thee, pak een boek, maak een korte wandeling of schrijf op papier drie dingen op die morgen moeten gebeuren. Dat lijstje haalt de losse eindjes uit je hoofd, zonder dat je weer achter een scherm kruipt.

Sommige ondernemers maken ook een plekje voor CBD-olie in dat vaste moment, naast de thee of het boek. Het gaat dan om het ritueel, niet om een wondermiddel. Doe je dat, wees dan net zo kritisch als bij een leverancier. Kies CBD olie met duidelijk lab rapporten , zodat je kunt nagaan wat er in het flesje zit. Gebruik je medicijnen, overleg dan eerst met je apotheker of arts.

Zo houd je het vol

Een nieuwe gewoonte sneuvelt nogal eens na een paar weken. Een paar dingen maken het makkelijker. Vertel het je team en je vaste klanten. Een regel in je mailhandtekening met je bereikbare uren schept duidelijkheid voor iedereen. Spreek af wat echt urgent is en hoe mensen je dan bereiken, bijvoorbeeld door te bellen. Al het andere kan tot de ochtend wachten.

Houd een week bij hoe laat je telefoon wegging en hoe je de avond ervoer. Geen app, gewoon een notitieboekje. Je ziet dan snel welke avonden lukken en welke niet, en waar dat aan ligt. En wees mild als het een keer misgaat. Een lancering of een deadline hoort bij ondernemen. Het gaat om de gewone avonden, niet om de uitzonderingen.

Rust hoort bij je bedrijf

Je investeert in tools, in marketing en in je team. Tijd waarin je niet bereikbaar bent, is ook een investering. Een vaste digitale zonsondergang geeft je avond een begin en een eind. Wil je je ritueel aanvullen met thee, kruiden of olie, kijk dan bijvoorbeeld bij Soft Habit of een andere winkel die open is over wat er in zijn producten zit. Kies wat bij jou past, en zet vanavond je eerste zonsondergang in de agenda.