Winkelplatform Etsy wordt de laatste tijd overspoeld met AI. Ook zijn er veel verkopers op te vinden die eigenlijk allemaal hetzelfde maken, waardoor het bijna op een Chinese winkel begint te lijken. Inmiddels begint het wel meer te doen tegen AI. Zo wil het zorgen dat afbeeldingen die met AI gegenereerd lijken te zijn niet meer als eerste zichtbaar zijn bij een product. De eerste foto die je dus van een product ziet, moet echt zijn.

Etsy en AI

Etsy geeft aan dat veel verkopers niet kunnen zien welke dingen AI-content bevatten en welke niet. Ook zijn verkopers niet zo blij met AI, omdat hun noeste arbeid dan naast AI-plaatjes worden weergegeven en ze dan minder snel worden gekozen. Daarom moet nu elke productpagina tenminste één echte foto van het product tonen. De foto moet niet bewerkt zijn en staat dan vooraan. Zo is het een goede representatie van het product dat iemand ook daadwerkelijk ontvangt als hij of zij een bestelling plaatst.

Meer let op: de rest van de foto’s kan dus wel hevig bewerkt zijn of zelfs AI. Wel geeft Etsy aan dat het wel een accurate representatie moet blijven van het fysieke product. Verder moet je ook aangeven dat een afbeelding AI bevat, zodat het duidelijk is voor shoppers dat er onechte zaken op de foto te zien zijn. Etsy kan detecteren dat een beeld AI-gegenereerd is en zal dan dus een pop-up tonen met de vraag of je dat kunt aangeven.

Dat heeft wel verstrekkende gevolgen: als een ontvanger laat zien dat het ontvangen product er toch wel heel anders uitziet dan op de foto’s, dan moet de koper het geld teruggeven. Er zijn ook regels rondom bijvoorbeeld recepten, patronen en instructies: die moeten wel echt eigen werk zijn en mogen niet met AI zijn gemaakt. Hoe dat gecontroleerd wordt is echter onduidelijk. Ook moet er wel een resultaat te zien zijn op basis van bijvoorbeeld een recept.

Van kunstzinnig naar kunstmatig

Werk aan de winkel dus voor mensen op Etsy, waarbij AI dus zeker niet wordt geschuwd, maar het niet de basis zou mogen zijn. Ook is transparantie essentieel: als mensen er niet in slagen om duidelijk te zijn over wat AI is en wat niet, dan kan dat voor vervelende situaties zorgen. Toch is het ergens jammer dat Etsy de afgelopen jaren zo is veranderd: waar het vroeger vooral een showcase was van mensen die zelf met de hand de prachtigste dingen maakten, is het nu steeds meer plastic-fantastic aan het worden, en daarmee bedoelen we dus ook AI. Van kunstzinnig naar kunstmatig, en daarin verliezen we soms toch een beetje de creativiteit van de mens, terwijl Etsy daar juist groot mee is geworden.