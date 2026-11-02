Een kajakker die midden in het Noordpoolgebied een waterval afdaalt. Een ijsklimmer die zich een weg baant door een bijna buitenaards landschap. En een freestyleskiër die voor een enorme vuurfontein door de lucht vliegt. Het zijn beelden waarvan je je afvraagt hoe ze überhaupt gemaakt zijn. Toch zijn het echte foto's , vastgelegd door fotografen die soms net zulke extreme omstandigheden trotseren als de sporters voor hun camera.

De beelden behoren tot de winnaars van The Illume Awards 2026 , een internationale fotowedstrijd voor avonturen- en actiesportfotografie. Dit jaar werden meer dan 15.000 foto 's ingezonden. Daarvan bereikten slechts 160 beelden de finale van de acht sportcategorieën. Inmiddels zijn de eerste zes winnaars bekendgemaakt. En die foto's zijn stuk voor stuk de moeite waard.

1. Adventure: met een kajak van een waterval op Spitsbergen

De Chileense fotograaf Gonzalo Robert Parraguez won de Adventure-categorie met een foto die bijna onmogelijk lijkt. Op het beeld is de Spaanse extreme kajakker Aniol Serrasolses te zien tijdens een afdaling van een waterval op Spitsbergen, de Noorse eilandengroep midden in het Noordpoolgebied.

Het ijzige landschap, de enorme hoeveelheid water en de relatief kleine kajakker zorgen samen voor een indrukwekkend contrast. Maar het is vooral de timing die deze foto bijzonder maakt. Volgens jurylid Chris Burkard draait het bij dit soort fotografie om dat ene beslissende moment. Een fractie van een seconde eerder of later en het beeld had er compleet anders uitgezien.

Parraguez droeg zijn overwinning op aan Serrasolses. Volgens de fotograaf wordt er bij dit soort wedstrijden vaak gesproken over degene achter de camera, terwijl de sporter degene is die het grootste risico neemt. Bovendien was Serrasolses de drijvende kracht achter de expeditie naar het Arctische gebied.

Fotocredits: © Gonzalo Robert Parraguez / The Illume

2. Climb: een piepkleine klimmer in een gigantische ijsboog

Wie de winnende foto van de Climb-categorie voor het eerst bekijkt, ziet waarschijnlijk vooral een enorme natuurlijke ijsformatie. Pas wanneer je beter kijkt, ontdek je rechts in beeld een kleine menselijke figuur die aan het ijs hangt.

De Oostenrijkse fotograaf Tom Klocker maakte deze bijzondere opname van ijsklimmer Mario Andexlinger in IJsland. De klimmer bevindt zich aan de binnenzijde van een gigantische ijsboog, terwijl de besneeuwde bergen op de achtergrond zichtbaar zijn door de opening in het ijs.

Het is vooral de schaal die deze foto indrukwekkend maakt. De klimmer is nauwelijks zichtbaar in het immense landschap. De donkere blauwtinten van het ijs, de vallende sneeuw en de bijna perfecte natuurlijke opening zorgen voor een compositie die je niet snel vergeet.

Klocker won met deze foto de Climb-categorie. De opname laat zien dat je voor een spectaculaire sportfoto niet altijd dicht op de actie hoeft te zitten. Soms vertelt juist de enorme afstand tussen de fotograaf en de sporter het mooiste verhaal.

Fotocredits: © Tom Klocker / The Illume

3. Skate: een skateboardtruc tussen betonnen golven

De Duitse fotograaf Robert Christ koos voor een compleet andere omgeving. Geen besneeuwde bergen, watervallen of donkere bossen, maar een opvallend kunstwerk van beton. Zijn winnende foto in de Skate-categorie toont skateboarder André Gerlich, die een backside air uitvoert bij een golvende betonnen sculptuur in Duitsland. De enorme constructie bestaat uit verschillende gebogen vormen die doen denken aan gigantische betonnen buizen.

Opvallend is dat de skateboarder maar een klein deel van het beeld inneemt. De rest van de foto wordt gedomineerd door het kunstwerk en het groene landschap eromheen. Daardoor moet je bijna even zoeken voordat je ontdekt waar de actie zich afspeelt.

Het is een mooi voorbeeld van hoe belangrijk compositie is bij sportfotografie. Christ gebruikt de omgeving niet alleen als achtergrond, maar maakt de architectuur onderdeel van het verhaal. De beweging van de skateboarder sluit daarbij perfect aan op de golvende vormen van het beton.

Fotocredits: © Robert Christ / The Illume

4. Snow: een skiër midden in een gigantische vuurzee

Soms lijkt een foto rechtstreeks uit een Hollywoodfilm te komen. Dat geldt zeker voor het winnende beeld van de Franse fotograaf Louis Garnier in de Snow-categorie. Op de foto is freestyleskiër Kevin Rolland te zien, die als een klein silhouet door de lucht vliegt terwijl achter hem een enorme vuurzee opdoemt.

Het contrast is bijna absurd. De donkere omgeving wordt volledig verlicht door de oranje en gele vlammen, terwijl de skiër precies op het juiste moment in de lucht hangt. Het lijkt alsof hij dwars door een explosie vliegt.

Wat deze foto zo sterk maakt, is de schaal. De sporter is nauwelijks meer dan een silhouet, maar juist daardoor krijgt de enorme vuurzee alle ruimte. Het is een beeld waarbij je bijna vergeet dat er ook nog iemand op ski's door de lucht vliegt.

Fotocredits: © Louis Garnier / The Illume

5. Bike: mountainbiken in een bijna buitenaards bos

De Amerikaanse fotograaf Lear Miller won de Bike-categorie met een foto die je eerder zou verwachten in een sciencefictionfilm dan bij een mountainbikewedstrijd. Op het beeld vliegt mountainbikester Hannah Bergemann tussen de bomen door, terwijl het bos wordt verlicht door paarse, blauwe en groene lichtbronnen. Zelfs de wielen van haar fiets lijken licht te geven.

De foto werd gemaakt in Pacific City, in de Amerikaanse staat Oregon, tijdens de opnames van Mountains of the Moon, een project van Chris Benchetler. Het team werkte vier nachten achter elkaar, van ongeveer tien uur 's avonds tot vier uur 's ochtends. Daarbij kregen ze te maken met zware regenval, duisternis en voortdurend natte apparatuur. Juist die omstandigheden maakten het fotograferen bijzonder uitdagend. De combinatie van kunstlicht, mist, bomen en een mountainbiker die op volle snelheid door de lucht vliegt, vraagt om een perfecte timing.

Het resultaat is een foto waarin sport en creatieve fotografie volledig samensmelten. Zonder de mountainbiker zou het bos al bijzonder zijn, maar met de verlichte fiets midden in de lucht ontstaat een beeld dat bijna onwerkelijk aandoet.

Fotocredits: © Lear Miller / The Illume

6. Trail: een emotioneel moment dat achteraf nog bijzonderder werd

Niet iedere winnende sportfoto draait om een spectaculaire stunt. Soms vertelt een beeld juist een verhaal door de emoties die erop zichtbaar zijn. Dat geldt voor de zwart-witfoto waarmee de Spaanse fotografe Ágata Domínguez de Trail-categorie won. Op de foto zien we de Noorse trailrunster Ida Amelie Robsahm tijdens de Zegama-Aizkorri, een zware trailrunwedstrijd in Spanje. Ze staat voorovergebogen tussen het publiek, met haar handen op haar knieën. Haar gezicht verraadt de enorme fysieke inspanning, terwijl toeschouwers haar van dichtbij aanmoedigen.

Het is een rauw en eerlijk sportmoment. Geen spectaculaire sprong of indrukwekkend landschap, maar een atlete die alles geeft. De zwart-witbewerking versterkt de emotie en zorgt ervoor dat alle aandacht naar haar gezichtsuitdrukking gaat.

De foto kreeg achteraf een tragische betekenis. Robsahm kwam in september 2026 om het leven tijdens een ongeluk in de bergen. Voor Domínguez is het beeld daardoor niet langer alleen een herinnering aan een bijzondere sportprestatie, maar ook een eerbetoon aan de overleden atlete.

Tussen alle spectaculaire beelden van The Illume Awards is dit misschien wel de foto die het langst blijft hangen.

Fotocredits: © Karin Sidi-Ali / The Illume

Meer dan 15.000 foto's en nog niet alle winnaars zijn bekend

The Illume Awards behoren tot de bekendste internationale wedstrijden voor avonturen- en actiesportfotografie. De wedstrijd bouwt voort op de geschiedenis van Red Bull Illume, die in 2006 begon. Inmiddels hebben fotografen uit tientallen landen aan de competitie deelgenomen. Voor de editie van 2026 werden meer dan 15.000 beelden ingestuurd. Uiteindelijk bereikten 160 foto's de finale van de acht sportcategorieën. Daarnaast kent de wedstrijd acht thematische categorieën, waaronder Innovation, Lifestyle, RAW en Masterpiece.

De zes foto's hierboven zijn dus nog niet het complete overzicht. Op 4 november wordt de winnaar van de Surf-categorie bekendgemaakt. Op 9 november volgt Aerial, waarin fotografie vanuit de lucht centraal staat. De uiteindelijke hoofdwinnaar van The Illume Awards 2026 wordt pas in januari 2027 gekozen.

Wie niet kan wachten, kan op de officiële fotogalerij van The Illume Awards alle 160 finalisten bekijken. En geloof ons: daar zitten nog veel meer beelden tussen waarvan je je afvraagt hoe ze ooit gemaakt zijn.

Fotocredits: The Illume